Rayo mata a turista en cascada de la Sierra Tarahumara

Un rayo cayó sobre un grupo de turistas en la Cascada de Basaseachi, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, matando a un joven y lesionando de gravedad a su esposa y a otros integrantes de su familia.

La policía ministerial informó que el grupo de turistas se encontraba en uno de los miradores para ver de frente la cascada, ubicada en el municipio de Ocampo, cuando un rayo cayó justo en el sitio.

La persona que perdió la vida tenía 27 años de edad y la mujer era su esposa, la cual fue hospitalizada en estado crítico.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente confirmó el fallecimiento de un hombre por electrocución, en hechos ocurridos la tarde del domingo en el divisadero de la Cascada de Basaseachi, al caer un rayo que también alcanzó a otros miembros de su familia.

El masculino fallecido fue identificado como Héctor Manuel M. D., de 27 años de edad, mientras que la lesionada fue identificada como Paulina P. G., de 29 años de edad, quien fue trasladada a la clínica para recibir atención médica.

Los agentes entrevistaron al hermano de la víctima, quien señaló que estaban de vacaciones, que estaba muy nublado con muchos rayos y al tratar de regresar del divisadero de la cascada de Basaseachi, alcanzó ver a su hermano que hablaba por teléfono cuando cayó un rayo y posteriormente a su hermano tirado en el suelo sin signos vitales.