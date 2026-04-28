Harfuch: gobernadora desconocía presencia de agentes de EU en operativo

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que no tenía conocimiento del operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el que participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En conferencia, el funcionario federal reiteró que el Gabinete de Seguridad reconoce el intercambio de información con Estados Unidos, pero en este caso en particular no se tenía información de la colaboración de los agentes de ese país.

Es bienvenido el intercambio de información, pero es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley, a tener agentes operando en territorio; en el caso de Chihuahua, nosotros, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno conocimiento de la participación, de qué estaban haciendo las personas que, obviamente, lamentamos mucho, mucho, su fallecimiento, pero eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República (FGR), sobre la investigación que está desarrollando.

La gobernadora de Chihuahua, a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, dijo García Harfuch.

Ambos funcionarios sostuvieron una reunión el jueves 23 de abril, en la sede de la dependencia del Gobierno de México, para hablar de ese operativo, en el que posteriormente fallecieron dos agentes estadunidenses, en un accidente carretero, junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, y su escolta.

No fue uno de los narcolaboratorios más grandes

Sobre el operativo en Chihuahua, el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, indicó que por la cantidad de reactores para la elaboración de metanfetamina que se encontraron en el lugar, no se trató de uno de los más grandes.

Nosotros tenemos registrado que hay 64 laboratorios que tienen una cantidad mayor a los 12 reactores que es el que tenía el laboratorio de Chihuahua.

El más grande es uno que, en el 2023, en diciembre del 2023, se aseguró en Álamo, Sonora, con 56 reactores, y de ahí van hasta los hasta los 12, pero hay 64 más grandes que el de Chihuahua”, explicó el general Trevilla Trejo.

El mando castrense explicó que el personal de la dependencia, en el marco de apoyo a las entidades, en este operativo estableció un anillo de seguridad, sin tener contacto con los agentes que participaron.

Maru Campos declina comparecer ante el Senado

Por Porfirio Escandón

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declinó participar en una reunión de trabajo convocada por el Senado de la República, argumentando que su asistencia podría comprometer información sensible relacionada con una investigación en curso sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

De acuerdo con un oficio fechado el 27 de abril de 2026 y dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, la mandataria estatal respondió a la invitación emitida el pasado 22 de abril para asistir a un encuentro con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

En el documento, Campos Galván sostiene que su actuación ha estado regida por los principios de legalidad y transparencia, y detalla que desde el inicio de los hechos solicitó informes e instruyó la creación de una Unidad Especializada para investigar el caso del narcolaboratorio denominado “El Pinal”.

Según precisa, esta unidad actualmente indaga los acontecimientos registrados entre el 16 y el 19 de abril en dicha zona del estado, y ya ha remitido información a la Fiscalía General de la República (FGR), en atención a requerimientos formales.

En este momento, no es posible atender la invitación en los términos planteados”, señala la gobernadora en el oficio, al argumentar que su presencia en el Senado podría afectar el desarrollo de las diligencias, así como la protección de información clasificada y la seguridad nacional. Contexto del caso

El caso del narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua, ha generado atención a nivel federal debido a la posible escala de operaciones y a la necesidad de coordinación entre autoridades estatales y federales. Aunque hasta ahora no se han difundido detalles completos sobre el alcance del laboratorio, fuentes de seguridad han señalado que se trata de un punto relevante dentro de las rutas de producción de drogas sintéticas en el norte del país.

La intervención de la FGR sugiere que el caso podría tener implicaciones más amplias, posiblemente vinculadas a redes del crimen organizado con presencia regional o transnacional. Implicaciones políticas

La negativa de la gobernadora ocurre en un contexto de creciente escrutinio por parte del Senado sobre temas de seguridad pública en entidades con alta incidencia delictiva. La convocatoria a la reunión de trabajo buscaba, previsiblemente, obtener información directa sobre la actuación del gobierno estatal y las medidas adoptadas ante este tipo de operaciones criminales.

Sin embargo, la postura de Campos Galván abre un frente de tensión institucional, al priorizar la reserva de la investigación sobre el ejercicio de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.

Hasta el momento, el Senado no ha emitido una respuesta oficial a la declinación de la mandataria estatal.

jcp