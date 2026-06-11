Generación de 139 mil toneladas de basura al día obliga a acelerar la economía circular en México

La producción de alrededor de 139 mil toneladas de residuos al día en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), evidencia la urgencia de fortalecer las estrategias de reducción, reutilización y reciclaje para enfrentar el creciente desafío ambiental del país.

Ante este panorama, el Partido Verde destacó la relevancia de la Ley General de Economía Circular, al considerar que establece las bases para transitar hacia un modelo de desarrollo más sustentable y con un mejor aprovechamiento de los recursos.

La fuerza política señaló que la legislación impulsa el diseño de productos más duraderos, reparables y reciclables, además de promover esquemas de responsabilidad compartida en los que las empresas participan durante todo el ciclo de vida de los bienes que producen.

Asimismo, sostuvo que la economía circular no sólo contribuye a reducir la generación de residuos y el impacto ambiental, sino que también representa una oportunidad para fortalecer la competitividad de las empresas, optimizar costos y responder a las crecientes exigencias de sostenibilidad en los mercados nacionales e internacionales.

Por ello, afirmó que la participación del sector productivo será fundamental para consolidar este modelo y avanzar hacia una economía más eficiente en el uso de materiales y recursos.