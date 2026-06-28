Psicólogos sin fronteras México brinda apoyo gratuito a venezolanos

En solidaridad con las familias venezolanas que están fuera de su país, la asociación civil Psicólogos Sin Fronteras México (PSFMX) está brindando primeros auxilios psicológicos totalmente gratuitos.

El objetivo es que lejos de su hogar, cuenten con orientación profesional para enfrentar la incertidumbre, las pérdidas y la angustia que ha ocasionado la devastación que vive la nación sudamericana a consecuencia de los dos terremotos del pasado martes.

“A nuestros hermanos y hermanas de Venezuela: En momentos de dolor, incertidumbre y preocupación, queremos recordarles que no están solos. Las crisis también impactan nuestra salud emocional y pedir ayuda es un acto de valentía.

Si estás experimentando miedo, ansiedad, tristeza, estrés o simplemente necesitas ser escuchado, en Psicólogos Sin Fronteras México estamos para acompañarte con empatía, respeto y solidaridad”, señaló la asociación civil.

Esta acción solidaria de Psicólogos Sin Fronteras México, también se está replicando en al menos 5 naciones, donde se localizan migrantes venezolanos. Especial

Las personas interesadas en recibir atención psicológica gratuita pueden hacerlo a través de los siguientes contactos:

Teléfono y WhatsApp: 55 2757 6585

Teléfono y WhatsApp: 55 2757 6585 Facebook: Psicólogos Sin Fronteras MX

Instagram: @psfmex

Esta acción solidaria de Psicólogos Sin Fronteras México, también se está replicando en al menos 5 naciones, donde se localizan migrantes venezolanos, porque argumentan que nadie debe enfrentar el dolor en soledad.

“Cuando la tierra se mueve también se sacude nuestro mundo interior. Es natural, sentirse vulnerable, confundido o no saber qué hacer a continuación aunque la distancia nos separa.

Queremos que sepan que sus experiencias a su dolor y su fortaleza no pasan desapercibidos en momentos de crisis. Las palabras quizás no puedan reparar las pérdidas, pero sí pueden brindar compañía, consuelo y recordar algo muy importante: no están solos desde México nos unimos a ustedes”, señaló PSFMX en su cuenta de facebook.