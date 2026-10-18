Detienen a cinco por ataques con explosivos en Palacio Legislativo y Judicial de Jalisco

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, informó en sus redes sociales que cinco personas fueron detenidas por lanzar explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y Judicial, tras la segunda manifestación por Agua Limpia.

El gobernador explicó que tras la manifestación, la cual calificó como un ejercicio cívico en el que se demostró que se puede salir a la calle de manera pacífica, un grupo de 300 personas se quedó y provocó destrozos en el Palacio Legislativo y en el Palacio Judicial.

Detalló que desde el inicio de la manifestación se detectó que un grupo de porros trató de provocar violencia y caos, pero los integrantes de la marcha los señalaron, los rechazaron y los expulsaron.

Explicó que de parte del Gobierno se hicieron ajustes a la estrategia de acompañamiento y seguridad para los manifestantes, donde la “prioridad fue proteger a las personas, evitar la confrontación y garantizar que la ciudadanía ejerciera en libertad su derecho a expresarse”.

Esta vez, ni los ciudadanos, ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos”, añadió.

En el mismo mensaje, relató que tras la marcha porros causaron destrozos, pintaron paredes, rompieron vidrios y derribaron algunas cámaras de seguridad; además, arrojaron petardos y bombas molotov.

Recalcó que la policía intervino para controlar los incendios provocados por un grupo de choque que lanzó explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial.

Fueron detenidas cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta robada en cuyo interior había bidones de gasolina. Estas personas presuntamente incendiaron las puertas del Congreso y de Poder Judicial”, escribió.

En la publicación realizada poco antes de las 19:00 horas de este domingo, explicó que hasta ese momento la policía continuaba soportando los ataques del grupo de manifestantes violentos contra el Palacio de Gobierno, “pero eso ya no forma parte de la manifestación pacífica”.