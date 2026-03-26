El proveedor de tecnología MR para medición de litio NanoNord amplía su negocio con ElectraLith

NanoNord formó parte de la delegación empresarial durante la visita de Estado y aprovechó la oportunidad para fortalecer su negocio con clientes existentes y nuevos en Australia. No es la primera vez que la familia real danesa ha estado cerca de NanoNord: la empresa fue inaugurada oficialmente originalmente por un entonces joven príncipe heredero Federico.

La tecnología danesa mide el litio en tiempo real

La tecnología insignia de NanoNord, Tveskaeg, es un instrumento de medición basado en MR que permite la medición precisa en tiempo real del litio y de una gama de otros elementos. La tecnología es inalámbrica, no utiliza productos químicos ni materiales desechables y requiere una calibración y mantenimiento mínimos, lo que la hace robusta, ecológica y operativamente fiable.

ElectraLith utiliza los instrumentos Tveskaeg como parte central de su revolucionaria tecnología DLE-R para la extracción de litio. DLE (Extracción Directa de Litio) es un método nuevo y mucho más sostenible para extraer litio, un metal crítico en las baterías que impulsan la transición verde. El potencial total de la colaboración asciende a hasta 10 millones de coronas danesas (DKK) en los próximos años, a medida que ElectraLith despliega su tecnología a nivel global.

Las dos empresas conectaron en Melbourne durante la recepción de Danish Industry "An Evening in the Name of Business, Sport and Danish Dynamite", y reforzaron aún más sus vínculos durante una reunión en la sede de ElectraLith tras la conclusión de la delegación empresarial oficial.

Un cliente satisfecho al otro lado del mundo

"Tveskaeg es una parte esencial de nuestro sistema DLE-R y estamos encantados con nuestra colaboración con Martin y el equipo de NanoNord. Cada unidad DLE-R incluirá un sistema Tveskaeg para medir el litio y el pedido de unidades adicionales destaca su importancia para nuestras operaciones, especialmente mientras nos preparamos para un rápido despliegue global para satisfacer la creciente demanda de litio. Nuestros dos sistemas existentes funcionan de manera impecable e intuitiva, tanto que nuestro equipo los ha bautizado como Forky y Hilda (en honor al rey Svend ‘Barba Partida’ Tveskaeg y su esposa). Este es nuestro segundo pedido importante, en lo que esperamos que sean muchos más", afirma Charlie McGill, CEO de ElectraLith.

"No hay nada mejor que visitar a un cliente al otro lado del mundo y ver nuestra tecnología en uso con clientes satisfechos como Charlie y su equipo. Nuestros talentosos empleados en Skjernvej en Aalborg merecen el mérito de que la tecnología simplemente funcione y los clientes estén satisfechos. El hecho de que además podamos traer un pedido de instrumentos adicionales naturalmente me hace aún más feliz", expresa Martin Mindorf, CCO de NanoNord.

"Es un gran honor formar parte de la histórica visita de Estado a Australia, y nos sentimos honrados por la atención, especialmente de S.M. la Reina durante este viaje. La Reina comprendió rápidamente el potencial de la tecnología en Australia y preguntó con curiosidad cómo se utiliza Tveskaeg en relación con la extracción de litio. NanoNord y ElectraLith son un gran ejemplo de cómo nuestros países pueden trabajar juntos, y existe un gran potencial aquí, particularmente para la extracción de metales que son críticos para la transición verde. Más allá de ElectraLith, también contamos con varios clientes y prospectos interesantes a los que necesitamos volver", explica Martin Mindorf, CCO de NanoNord.