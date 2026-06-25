Pronostican lluvias en 30 entidades del país; calor continuará

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, la onda tropical número 10 en el occidente de México y la onda tropical número 11 en el sur del país, provocarán lluvias muy fuertes en Guerrero (sureste) y Oaxaca (oeste).

Además de precipitaciones fuertes en Sonora (este), Sinaloa (este y sur), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (excepto noreste), Colima, Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guanajuato (sur), Puebla (suroeste), Morelos, Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México y Chiapas (sur).

Chubascos en Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León.

Por la tarde continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México; prevalecerá la onda de calor. Cuartoscuro

El SMN, pronosticó viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo; de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Asimismo de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

Por la tarde continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México; prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa, Chihuahua (noreste, centro y oeste), Coahuila (oeste), Durango (centro y oeste), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (este y costa) y Oaxaca (este y sur).

Se prevén temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste), Sonora (centro y este) y Chihuahua (noreste); de 40 a 45 grados en Baja California Sur (sur), Sinaloa y Durango (oeste); de 35 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (este y sur), Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Zacatecas (norte y sur), Aguascalientes (suroeste), San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur) y Veracruz.