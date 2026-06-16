Cumple Tepic promesa de un hijo a su madre: Geraldine Ponce entregará casa por rifa en el festival "Mamá Sonríe"

El Ayuntamiento de Tepic, encabezado por la presidenta municipal Geraldine Ponce, ayudó a cumplir la promesa que un pequeño le hizo a su madre hace dos décadas. Durante la gran celebración del festival "Mamá Sonríe", llevada a cabo en el Metrodomo del Parque Metropolitano, se realizó la rifa de una casa y la afortunada ganadora fue la señora Cristina, cuya historia conmovió profundamente tras revelarse la conexión espiritual detrás del premio.

Cristina compartió que hace 20 años sufrió la dolorosa pérdida de su hijo, Octavio, cuando él tenía apenas 13 años. Antes de partir, el pequeño le había hecho una promesa de amor puro: comprarle una casa cuando se convirtiera en un hombre adulto. Para Cristina, haber resultado ganadora del premio no fue una coincidencia, sino una manifestación del juramento que su hijo le hizo en vida, lo que cobró un significado que trascendió el valor material del inmueble.

Esta es la segunda casa que el gobierno de Tepic rifa de manera completamente gratuita para festejar a las madres del municipio, consolidando una tradición institucional que inició el año pasado bajo la administración de Geraldine Ponce. El festival "Mamá Sonríe" busca no solo brindar momentos de alegría y otorgar electrodomésticos o muebles, sino transformar de fondo la vida de las familias tepicenses.

Para profundizar el impacto emocional de este acontecimiento, la vivienda se acordó para ser entregada el próximo 19 de junio; ese día corresponde exactamente al cumpleaños de Octavio, fecha en la que habría celebrado un año más de vida. De esta manera, el acto de entrega se convertirá en el tributo definitivo para sellar la promesa del menor.

La alcaldesa Geraldine Ponce manifestó su conmoción y alegría a través de sus canales oficiales, destacando que el gobierno municipal se convirtió en el instrumento para que un hermoso anhelo familiar se hiciera realidad.