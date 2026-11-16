Profeco resuelve 94 quejas durante el Buen Fin; realiza más de 6 mil asesorías

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha resuelto favorablemente 94 inconformidades presentadas por compradores durante el Buen Fin 2026, además de brindar seis mil 206 asesorías para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores.

Los anterior fue dado a conocer en el marco de la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, por el titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, quien detalló que estas cifras corresponden al corte realizado hasta las 18:00 horas del día anterior y destacó que todas las quejas atendidas tuvieron una respuesta favorable para las personas consumidoras.

Explicó que, como parte del operativo especial por esta campaña comercial, la Profeco mantiene un despliegue nacional de mil 300 servidores públicos, distribuidos en 169 módulos de atención instalados en centros comerciales y zonas de alta afluencia.

A estas acciones se suman 394 brigadas itinerantes que recorren distintos puntos de consumo para ofrecer orientación, atender inconformidades y brindar asistencia a quienes realizan compras durante estos días.

El funcionario señaló que la atención se proporciona a través del Teléfono del Consumidor, los módulos fijos y las brigadas móviles, con el propósito de intervenir ante posibles abusos o incumplimientos por parte de los establecimientos participantes.

“Estamos totalmente al 100 por ciento atendiendo todo lo que tiene que ver con El Buen Fin”, aseguró Escalante Ruiz.

Finalmente, adelantó que el operativo de vigilancia continuará hasta este martes 17 de noviembre y que la dependencia dará a conocer un nuevo balance de resultados, posiblemente el miércoles, con el concentrado de las acciones realizadas durante la jornada comercial.