Productores michoacanos de aguacate instalan retenes para exigir mejores precios

Productores de aguacate de Uruapan y Peribán, Michoacán, así como pequeños productores cumplen una semana sin cortar el fruto, pues exigen mejores precios y piden que no ingrese producto de otros estados, particularmente de Jalisco y Nayarit.

La protesta ha generado tensión en los retenes instalados para revisar camiones. Productores, transportistas y cortadores exponen reclamos distintos y advierten del impacto económico de la suspensión.

Nos estaban pagando sobre de 15, máximo 16 pesos. Entonces, estábamos poniéndole, los insumos que utilizamos en los huertos no bajan de precio, están cada día más elevados: el fertilizante y todos los insumos que necesitamos para los huertos. Estábamos poniendo dos o tres pesos que teníamos guardados, lo estamos gastando ahora, pero no hay ganancias", dijo Ramón García, productor de aguacate.

En los puntos de revisión, los productores detienen camiones que transportan aguacate de otros estados.

Para este fin de semana se prevé una reunión entre aguacateros, autoridades estatales y representantes de empacadoras Foto: Amanda Bautista | Excélsior

Afirman que busca proteger el mercado local, ya que han encontrado cargamentos presuntamente afectados por la plaga del gusano barrenador, como ocurrió en Peribán, donde productores quemaron cargamentos de aguacate.

Aquí los transportistas preguntan por qué paramos sus camiones. Los paramos porque traen fruta ilegal", añadió.

La suspensión también golpea trabajadores que dependen del corte, algunos de ellos se instalaron en tramos carreteros para pedir cooperación voluntaria, pues afirman que llevan una semana sin actividad y viven al día.

Pues es complicado, ¿verdad? Ahorita estamos pidiendo una cooperación voluntaria a productores, bueno, a toda la gente que pasa aquí. Se les está pidiendo una cooperación voluntaria, el que quiera nos da y el que no quiera no nos da. Pues es bastante crítica porque, honestamente, vivimos al día", dijo uno de los cortadores.

Transportistas que llevan aguacate también piden que se les permita circular.

Esos son los camiones que nos están deteniendo y muchos compañeros han conseguido esos viajes y tenemos que buscar el sustento, pero no nos dejan pasar los camiones. Nos generan temas y es lo que no queremos como transportistas, que si ellos no quieren estar trabajando esos cortes nosotros respetamos ese tema, pero que al sector de nosotros, que es el más vulnerable, que nos permitan trabajar y nos permitan que los compañeros se sostengan", manifestó uno de los transportistas.

Para este fin de semana se prevé una reunión entre aguacateros, autoridades estatales y representantes de empacadoras, en busca de una salida del conflicto.