Sheinbaum propone llevar a Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres

Durante el homenaje póstumo en honor al ingeniero Lázaro Cárdenas Solórzano, realizado en el Palacio de Bellas Artes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la trascendencia histórica de la dinastía Cárdenas y propuso formalmente un reconocimiento nacional para el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

En un emotivo discurso cargado de memoria política y reconocimiento a las luchas sociales del país, la mandataria anunció la iniciativa planteada al interior de su gabinete.

Le propuse ayer mismo a la secretaria de Gobernación, tiene que pasar por un comité y una evaluación, pero si lo permite la familia, quisiéramos llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres al valiente ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ¡Que viva Cuauhtémoc!".

Foto Mateo Reyes Arellano | Excélsior

El legado de valentía de Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas

Durante su intervención, la presidenta resaltó que la historia del país está cimentada por el valor de su pueblo, así como por hombres y mujeres patriotas. En ese contexto, recordó la figura del general Lázaro Cárdenas del Río, su firmeza histórica frente a la reforma agraria, el movimiento obrero y la expropiación petrolera.

Si algo fue el general Lázaro Cárdenas del Río, fue valiente, valiente para hacer la reforma agraria con los grandes terratenientes, valiente para defender a los obreros petroleros. Y cuando las empresas extranjeras decidieron violar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no lo dudó: llamó a la expropiación petrolera. Claro que se requiere convicción y visión de Estado, pero se requiere mucha valentía", afirmó Sheinbaum.

De igual forma, vinculó esa misma determinación con la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, rememorando el quiebre político de 1987 y la jornada electoral de 1988.

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El ingeniero Cárdenas también es un hombre valiente. En 1987, cuando se trataba de definir si seguía en el PRI o construía con el pueblo de México una ruptura, tomó una decisión muy valiente. Nada estaba escrito; era él con algunos que lo acompañaron lanzándose a una aventura y llamando al pueblo de México a la rebelión pacífica", rememoró.

Finalmente, la titular del Ejecutivo destacó el vínculo personal e histórico con el movimiento democrático, concluyendo que Cuauhtémoc Cárdenas ya forma parte fundamental de la historia de México.