Terminal de Gas LP en Tuxpan supera su meta ambiental con rescate de más de mil 500 plantas

Durante las obras de construcción de la nueva terminal marítima de almacenamiento de gas LP en el puerto de Tuxpan, la empresa mexicana Gas de Calidad rebasó en 214% sus metas de preservación de flora al contabilizar mil 521 ejemplares vegetales plantados y reubicados, frente a los 485 proyectados en la manifestación de impacto inicial.

El plan de manejo de vegetación se ha desarrollado a lo largo de tres fases operativas, bajo la conducción de biólogos y técnicos especializados responsables de identificar, inventariar y trasladar los ejemplares susceptibles de conservación.

Para dar sustentabilidad al proceso, la compañía destinó una hectárea dentro del predio al establecimiento de un área de resguardo, donde una cuadrilla de 10 trabajadores realiza labores permanentes de riego, limpieza, acondicionamiento de suelo y mantenimiento fitosanitario.

El protocolo ambiental incluye un esquema de seguimiento y monitoreo de cinco años para verificar el arraigo, crecimiento y supervivencia de las plantas tras el trasplante. Asimismo, el trazo de ingeniería de la terminal determinó conservar intacto un reservorio natural conocido internamente como "oasis", el cual alberga vegetación nativa y un cuerpo de agua dentro del complejo industrial.

Capacidad técnica y mitigación integral

En el plano logístico y de infraestructura, la terminal marítima contempla una inversión calculada en 150 millones de dólares. Al entrar en operaciones comerciales, la instalación contará con una capacidad inicial de almacenamiento cercana a las 30 mil toneladas de gas LP, disponiendo de infraestructura para abastecer a más de un centenar de autotanques por jornada.

El esquema ambiental se complementa con dispositivos de monitoreo en el frente marítimo y terrestre, control y tratamiento de residuos industriales, programas de rescate y reubicación de fauna silvestre, así como protocolos específicos para la contención y prevención de derrames de hidrocarburos.