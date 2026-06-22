A proceso por ingresar más de 55 mil cartuchos a México

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres detenidos en Nogales, Sonora, por su probable participación en la introducción ilícita al país de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los imputados fueron identificados como Alexis Encinas Estrella, Ciro Francisco Castillo Valle y Manuel Alberto León Aldama, quienes fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de personal de Aduanas, durante acciones realizadas en el Recinto Fiscal Puerto Fronterizo Nogales III y en la garita Mariposa.

De acuerdo con las investigaciones, los tres viajaban en tractocamiones que fueron revisados al llegar a los puntos fronterizos. En las unidades, las autoridades localizaron más de 55 mil cartuchos útiles de diferentes calibres, además de cargadores.

A Alexis Encinas Estrella le fueron asegurados 20 mil cartuchos útiles; a Manuel Alberto León Aldama, 23 mil 680 cartuchos y 93 cargadores, mientras que a Ciro Francisco Castillo Valle se le encontraron 11 mil 499 cartuchos de diversos calibres.

Tras la puesta a disposición, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, presentó los datos de prueba ante un juez de control.

La autoridad judicial determinó vincular a proceso a los tres detenidos, les impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.