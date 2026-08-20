Dan prisión preventiva a testigo clave del caso Cuén

El juez de control Mario Elizondo dictó prisión preventiva justificada para Fausto “N”, a quien se le señala de haber acompañado al exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, a la reunión en la que fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada.

Miguel Darío Albarrán, abogado defensor, declaró al salir de la audiencia que se solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo cual la audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo lunes 24 de agosto.

Fausto “N” fungía como chofer de Melesio Cuén Ojeda y le habría acompañado a la reunión que derivó en su asesinato, así como la captura de “El Mayo” Zambada a manos de Joaquín Guzmán López.

El hijo de “El Chapo” Guzmán orquestó el traslado del líder rival del Cártel de Sinaloa en un avión hacia Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades.

Tras los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, Fausto “N” habría ofrecido un relato falso del asesinato del exrector de la UAS.

Su declaración coincidía con la versión presentada por la Fiscalía de Sinaloa, a cargo de Sara Bruna Quiñónez, que aseguró que Cuén fue asesinado durante un intento de asalto en una gasolinería.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) desacreditó esa versión.

Solo entonces surgió la versión de que el rector habría sido asesinado en un encuentro con “El Mayo”, quien presuntamente fungiría como mediador en una disputa política con el exgobernador Rubén Rocha Moya.