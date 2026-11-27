La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población extremar precauciones ante el descenso de la temperatura debido a la primera tormenta invernal de la temporada 2026, lo que favorecerá la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de al menos 12 entidades del país.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la jefa del Ejecutivo hizo el exhorto a los habitantes a abrigarse y atender todas las recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado.

La primera tormenta invernal llevará el termómetro a llegar hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua, mientras que en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán habrá posible caída de nieve o aguanieve.

Esta condición se extenderá a zonas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.

Tormenta invernal provocará lluvias torrenciales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que la tormenta invernal provocará lluvias torrenciales en algunos estados del país, mientras que en otros esta condición será más moderada. De acuerdo con su pronóstico para este viernes, se esperan precipitaciones en:

Lluvias torrenciales

Jalisco

Colima

Michoacán

Lluvias intensas

Edomex

Guanajuato

Guerrero

Lluvias muy fuertes

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

CDMX

Morelos

Lluvias fuertes

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Veracruz

Oaxaca

Intervalos de chubascos

Sinaloa

Nayarit

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas