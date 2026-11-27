Primera tormenta invernal 2026: Sheinbaum pide a la población extremar precauciones ante nevadas
La presidenta llamó la población a abrigarse y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población extremar precauciones ante el descenso de la temperatura debido a la primera tormenta invernal de la temporada 2026, lo que favorecerá la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de al menos 12 entidades del país.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la jefa del Ejecutivo hizo el exhorto a los habitantes a abrigarse y atender todas las recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado.
La primera tormenta invernal llevará el termómetro a llegar hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua, mientras que en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán habrá posible caída de nieve o aguanieve.
Esta condición se extenderá a zonas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.
Tormenta invernal provocará lluvias torrenciales
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que la tormenta invernal provocará lluvias torrenciales en algunos estados del país, mientras que en otros esta condición será más moderada. De acuerdo con su pronóstico para este viernes, se esperan precipitaciones en:
Lluvias torrenciales
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Lluvias intensas
- Edomex
- Guanajuato
- Guerrero
Lluvias muy fuertes
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- CDMX
- Morelos
Lluvias fuertes
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Oaxaca
Intervalos de chubascos
- Sinaloa
- Nayarit
- Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
- Chiapas
Lluvias aisladas
- Baja California Sur
- Coahuila
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo