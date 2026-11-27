La Primera Tormenta Invernal de la Temporada originará lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, Intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero, así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, centro, sur y sureste de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán por la noche en zonas por arriba de dos mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Destacó que la masa de aire ártico asociada al Frente Frío número 8 mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, así como viento de componente norte con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz.

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Las temperaturas diurnas mínimas se esperan entre -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua; de -5 a 0 grados con heladas en zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, pronosticó viento de componente norte de 60 a 70 kilómetros por hora con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec; de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz (sur); de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Alerta Amarilla por frío intenso

Asimismo, de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Campeche y Yucatán.

De igual forma, se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California, Golfo de Tehuantepec y costas de Jalisco, Colima y Michoacán.