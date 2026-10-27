PRI exige blindar a candidatos ante riesgo de violencia electoral en Veracruz

Ante los procesos electorales local y federal en Veracruz, el PRI exigió al gobierno estatal garantizar la seguridad de los candidatos y evitar que amenazas, intimidaciones, atentados o la intervención del crimen organizado condicionen la contienda de 2027.

Adolfo Jesús Ramírez Arana, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, advirtió que una de las principales preocupaciones de su organización es que quienes participen como candidatos puedan competir sin ser víctimas de violencia.

“Que nuestros candidatos estén blindados, que no los amenacen, que no vayan contra ellos, que no busquen amedrentarlos y, más allá, que no vaya a haber atentados en contra de ellos”, sostuvo el dirigente durante una conferencia de prensa.

Ramírez Arana señaló que corresponde al Estado ofrecer las condiciones de seguridad necesarias y advirtió que la posible intervención de grupos criminales pondría en riesgo la igualdad de la competencia.

“Cuando la delincuencia organizada se mete en las elecciones se antoja muy difícil y eso lo debe de vigilar perfectamente bien el Estado”, afirmó.

El dirigente priista advirtió que, si las autoridades no garantizan condiciones de seguridad, la elección podría “salirse de control” y adelantó que su partido dará seguimiento a cualquier irregularidad y presentará las denuncias que considere necesarias durante el proceso.

El planteamiento ocurre rumbo a los comicios de 2027. De acuerdo con el calendario publicado por el Instituto Nacional Electoral, en Veracruz estarán en disputa 50 diputaciones locales: 30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, mientras que la jornada electoral está prevista para el 6 de junio de 2027.

El PRI también cuestionó la actuación de los organismos electorales. Ramírez Arana pidió imparcialidad y sostuvo que las autoridades encargadas de organizar los comicios deben generar condiciones de confianza para los partidos y los ciudadanos.

En ese contexto, aseguró que su partido pretende competir por las 30 diputaciones locales y las 19 federales correspondientes a Veracruz, aunque este último dato corresponde a la declaración del dirigente y no fue corroborado en la información oficial consultada.

El INE ya mantiene información específica del Proceso Electoral Federal 2026-2027 y abrió la convocatoria relacionada con las candidaturas independientes a diputaciones federales.