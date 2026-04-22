Presentan “ABC para las emociones”; estrategia irá dirigida a jóvenes del país

Con el fin de apoyar a los jóvenes mexicanos en su desarrollo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la presentación de una estrategia nacional de salud mental para los jóvenes, denominada el “ABC para las emociones”.

El encargado de brindar los detalles sobre esta nueva iniciativa fue el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, quien explicó que el programa busca fortalecer la prevención y el acompañamiento integral de adolescentes frente a los principales factores de riesgo que afectan su bienestar.

El día de hoy se presenta la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes. Este programa se viene trabajando desde hace varios meses y forma parte de una estrategia general”, señaló.

En este contexto, el encargado de la salud en México, mencionó que los adolescentes tienden a presentar malestares psicológicos, ideación suicida, violencia y mayor acercamiento a las drogas que los adultos.

Todo lo anterior se dio a conocer en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, donde se subrayó que la iniciativa no se limita a la atención médica, sino que se centra en la prevención temprana y oportuna.

Es muy sencillo pues no solo es atención médica sino que tiene que ver con la prevención para y por los jóvenes, pues es un sector importante y que nos interesa mantener estable en todos los sentidos”, apuntó.

Padecimientos en jóvenes en México

Padecimientos que aquejan a los jóvenes en México

Datos basados en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Población: adolescentes de 12 a 17 años.

¿Qué padecimientos aquejan a los jóvenes en México?

La estrategia se apoya en los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada el año pasado, que reveló datos preocupantes en la población adolescente de entre 12 a 17 años de edad, rango en el que se concentran las mayores vulnerabilidades.

Padecimientos de jóvenes en México:

El 10% presenta malestar psicológico.

El 10% presenta malestar psicológico. El 3.3% está relacionado con comportamientos suicidas.

Un 18.1% se encuentra expuesto a la violencia.

El 4.7% consume algún tipo de drogas.

Derivado de lo anterior, Kershenobich explicó que la estrategia de salud pública tienen como prioridad el bienestar de las y los jóvenes, centrándose en la prevención del suicidio, la violencia y el malestar psicológico en este grupo presenta.

Para poder abordar estas problemáticas el titular de la Ssa refirió que se prevé la prevención temprana y oportuna; abordajes diferenciados y no estigmatizantes bajo un enfoque escolar, cultural y comunitario con la promoción del autocuidado y deporte.

Reproducir

fdm