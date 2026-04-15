Presenta Mario Delgado a rectoras y rectores del país 10 acciones para el uso ético y crítico de la IAG en Educación Superior

● No hay antecedentes de una encuesta tan grande como ésta en todo el mundo, en la que participaron más de 1.5 millones de estudiantes y más de 166 mil docentes: Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior

Luego de presentar los resultados de la Encuesta Nacional “Usos y percepciones sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior en México”, en la que participaron 1.5 millones de estudiantes y más de 166 mil docentes —sin antecedentes de una encuesta de esta magnitud a nivel mundial—, y que reveló que más del 60 por ciento de alumnas, alumnos y docentes universitarios la utiliza de forma cotidiana, así como que ocho de cada diez estudiantes la emplea para elaborar textos, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, propuso a rectoras y rectores del país diez acciones para un uso ético y crítico de esta herramienta en las instituciones de educación superior.

Durante la presentación, realizada en el Salón Iberoamericano de la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delgado Carrillo planteó como primera acción reconocer que la IAG ya está presente en universidades e instituciones de Educación Superior, y que ha dejado de ser una tecnología emergente o experimental para consolidarse como una herramienta habitual del quehacer académico en México.

La segunda acción, indicó, consiste en establecer lineamientos institucionales claros para su uso ético, crítico y con propósito; la tercera, impulsar la formación docente y la literacidad digital como prioridades nacionales; la cuarta, transformar los planes y programas de estudio para la era de la IAG; y la quinta, repensar los modelos de evaluación académica.

Como sexta acción, propuso garantizar la literacidad en IAG para las y los estudiantes; la séptima, establecer mecanismos de colaboración para reducir brechas en acceso, capacidades y gobernanza; la octava, incorporar la perspectiva de género en la política educativa sobre IAG; la novena, atender el bienestar estudiantil en la era de la IAG, ya que miles de jóvenes universitarios recurren a estas herramientas en busca de apoyo emocional; y la décima, fortalecer y transversalizar las humanidades y las ciencias sociales en la formación universitaria.

Por lo anterior, el titular de la SEP convocó a las Instituciones de Educación Superior (IES), a sus comunidades y a las autoridades educativas del país a sumarse a este proceso de transformación, ya que de él depende, en buena medida, el porvenir de las nuevas generaciones, la autosuficiencia tecnológica y la soberanía nacional.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, expuso que la IAG no es una amenaza futura, sino una herramienta del presente que ya se encuentra en las aulas y que genera conocimiento. Por ello, señaló que la encuesta no es sólo un levantamiento de datos, sino un acto de honestidad institucional: reconocer que no se tienen todas las respuestas.

Afirmó que no hay antecedentes de una encuesta de esta magnitud a nivel mundial, en la que participaron más de 1.5 millones de estudiantes y más de 163 mil docentes, lo que representa una gran oportunidad para enfrentar el fenómeno de la IAG y definir, de manera colectiva, cómo se utilizará, evitando que su desarrollo rebase a las universidades.

El director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), Carlos Iván Moreno Arellano, informó que la encuesta tuvo una participación inédita de más de 1.27 millones de respuestas válidas, derivadas de 1.5 millones de estudiantes y 166 mil docentes, lo que la posiciona como la más grande a nivel mundial en su tipo. Destacó que 9 de cada 10 participantes conocen la IAG y más del 60% la utiliza de forma cotidiana, evidenciando su adopción acelerada en aulas y laboratorios.

Señaló que los resultados confirman que la IAG ya forma parte cotidiana de la vida académica, con nueve de cada diez participantes que la conocen y más del 60 por ciento que la utiliza de manera frecuente. Este panorama refleja una transformación profunda en las dinámicas de aprendizaje, enseñanza y generación de conocimiento en el entorno digital.

Finalmente, subrayó que la SEP impulsará una ruta de acción sustentada en principios orientadores que garanticen un uso ético, crítico y responsable de la inteligencia artificial, promoviendo una transformación educativa acorde con las demandas del siglo XXI.

El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Armando González Plascencia, señaló que, en los últimos cinco años, las herramientas de IAG se han incorporado a prácticamente todas las actividades laborales y de entretenimiento. En el caso de las IES, indicó que no son ajenas a estos procesos, ya que son aprovechadas en los procesos de aprendizaje tanto por docentes como por estudiantes, permitiendo el desarrollo de ejercicios innovadores.

A su vez, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, Andrés Morales, afirmó que la encuesta constituye una aportación relevante de México al mundo, al evidenciar, entre otros aspectos, las brechas de género en el acceso a esta tecnología.

Comentó que la discusión en torno a la IAG no es únicamente tecnológica, sino también ética, filosófica, de derechos humanos y pedagógica. En este sentido, subrayó que la visión de la UNESCO es clara: la transformación digital sólo tiene sentido si la tecnología está al servicio de la humanidad, y no al revés, es decir, que las personas y la educación estén a su servicio.