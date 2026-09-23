Dos presas a máxima capacidad por el huracán Polo preocupan a autoridades de Jalisco 

Dos presas se encuentran a su máxima capacidad y preocupan a las autoridades, debido a que el huracán Polo provocará intensas lluvias.

“Por otro lado, tenemos dos presas que son de especial interés: la de Corrinchis, en Mascota, que puede representar riesgo. Esta presa está al 99.6 por ciento de su capacidad. El día de ayer informaban que estaba haciendo un desfogue de 6 metros cúbicos por segundo.

La otra es la Basilio Badillo, en el municipio de Juchitán, que se encuentra ya sobre el 100 por ciento de su capacidad, al 101 por ciento, y está haciendo un desfogue de aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo.

Estas presas están monitoreándose, sobre todo en la parte de la cuenca abajo, donde algunas comunidades también pueden verse afectadas”, dijo Sergio Ramírez López, jefe estatal de la Unidad de Protección Civil Jalisco.

Y es que, aunque no se prevé un impacto directo del huracán en las costas de Jalisco, este generará fuertes lluvias y alto oleaje.

“Vamos a tener algunos efectos importantes por lluvia, por marea de tormenta. Esto nos puede generar desbordamiento de ríos, inundaciones en partes bajas, inclusive derrumbes en laderas”.

Elementos de Protección Civil ya se encuentran desplegados en las zonas de riesgo.

“No está ordenada en este momento una evacuación de las comunidades en riesgo. Las playas permanecen abiertas para actividades recreativas, con precaución”.

Algunos turistas han decidido terminar antes sus vacaciones ante el riesgo.

“Por lo que pueda suceder”, expresó Eros, turista de Aguascalientes.

Los lugareños ya toman medidas preventivas.

“Lo material, pues eso tiene remedio, pero la vida no. Ya como a las 5 o 6 ya me voy. No me quedo aquí ya. Hay que prevenir”, dijo Ángel Vázquez, habitante.

Setenta albergues están habilitados.

“Las tormentas nos pueden generar escurrimientos de la sierra de manera importante y, al tener marea de tormenta o mar de fondo, esto va a ser una especie de tapón en la zona de playa de todos los ríos y puede aumentar los niveles. Entonces, las comunidades costeras representan un riesgo especial”.

Los efectos del huracán se pronostica que podrían comenzar a partir de este miércoles por la noche y durante el jueves.