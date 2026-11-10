Sonora iniciará precampañas por la gubernatura el próximo 2 de diciembre

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora confirmó que el próximo miércoles 2 de diciembre arrancará oficialmente el periodo de precampañas para las candidaturas a la gubernatura del estado, de acuerdo con el calendario establecido para el proceso electoral 2026-2027.

Además, el Instituto Estatal Electoral de Sonora estableció los topes de campaña, es decir, el monto máximo de recursos que podrán utilizar los aspirantes a la gubernatura durante el próximo proceso electoral, con cantidades de hasta 17 millones de pesos para las precampañas y 85 millones de pesos para la campaña constitucional.

Las precampañas por la gubernatura durarán 39 días, pues este periodo terminará el 10 de enero de 2027.

Asimismo, el calendario marca que del martes 22 de diciembre al domingo 10 de enero se desarrollará la precampaña para diputaciones locales y presidencias municipales.

El periodo oficial de campaña electoral por el gobierno del estado de Sonora será del viernes 5 de marzo al miércoles 2 de junio, con una duración de casi tres meses. Después habrá tres días de veda electoral y los comicios serán el domingo 6 de junio.

En el caso de las diputaciones locales y los ayuntamientos, las campañas serán del miércoles 24 de abril al miércoles 2 de junio.

En los próximos comicios, la ciudadanía saldrá a votar por un gobernador, 21 diputaciones de mayoría relativa y 72 presidencias municipales. Indirectamente, también elegirá a 12 diputados plurinominales, 72 sindicaturas y 454 regidurías.

En la elección federal también votarán por siete diputados para el Congreso de la Unión.

Para las precampañas a la gubernatura, el límite de recursos quedó establecido en 17 millones 62 mil 268 pesos, mientras que el monto señalado para la campaña constitucional es de 85 millones 311 mil pesos.

Respecto a los periodos de proselitismo, las campañas para gobernador arrancarán el 5 de marzo de 2027, mientras que los candidatos a diputaciones locales y alcaldías podrán comenzar sus actividades el 24 de abril.

En cuanto a la presidencia municipal de Hermosillo, se contempla un límite de 29 millones 876 mil pesos para la campaña constitucional y de 5 millones 607 mil pesos para la precampaña.