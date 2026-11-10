Estudiante de la UAEH es vinculado a proceso por el feminicidio de otra alumna

Un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue vinculado a proceso por el feminicidio de una joven que también era identificada como alumna de la misma institución, ocurrido en un domicilio de la colonia Los Sabinos en Tulancingo de Bravo.

El imputado, identificado con las iniciales C. F. C., enfrenta una investigación por la muerte de la joven, quien fue localizada sin vida en el inmueble con lesiones que le habrían provocado la muerte.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el señalado fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, que posteriormente formuló imputación por el delito de feminicidio ante un juez de control.

Durante la primera audiencia, el acusado solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que su situación jurídica quedó pendiente de resolverse.

Sin embargo, en la continuación de la audiencia, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la representación social deberá fortalecer los datos de prueba sobre el crimen.