Por qué los padres actuales vuelven a las aulas para inspirar a sus hijos: Tecmilenio

En muchas familias las responsabilidades laborales, económicas o personales han llevado a miles de padres de familia a poner en pausa sus metas académicas. Sin embargo, hoy más que nunca, retomar los estudios representa una oportunidad para transformar no solo el futuro profesional, sino también el entorno familiar.

Decidir volver a estudiar una maestría o un posgrado envía un mensaje poderoso a las nuevas generaciones. La educación, la disciplina y la perseverancia son herramientas capaces de abrir nuevas oportunidades sin importar la etapa de la vida en la que los adultos se encuentren.

Cabe destacar que el World Economic Forum ha señalado que la actualización constante de habilidades será indispensable para mantener la competitividad profesional en los próximos años.

Los padres que continúan su formación académica fomentan en sus hijos habilidades como la autorregulación, la motivación y la disciplina, además de contribuir al bienestar psicológico y reducir el estrés académico en adolescentes mediante el ejemplo positivo. Los hijos aprenden del ejemplo y al ver que los padres se preparan y esfuerzan para actualizarse, ellos también lo harán.

De acuerdo con el informe de la SEP en 2024 se registraron 466.9 mil estudiantes en posgrado. Cada vez más padres de familia deciden cursar un posgrado no únicamente para impulsar su carrera, o mejorar su posición laboral, sino también para convertirse en un ejemplo de perseverancia y superación.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ), el aprendizaje permanente es una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos sociales y económicos del futuro. Las personas ya no pueden desenvolverse a lo largo de sus vidas solo utilizando las capacidades y conocimientos adquiridos en la escuela, el colegio o la universidad. El mundo actual, requiere aprender nuevas habilidades tanto técnicas como humanas, incluso para mantenerse vigente en el mundo laboral, ya que se encuentra en constante cambio.

Estudiar también impacta positivamente dentro del hogar

"Cuando un padre decide estudiar una maestría, no solo adquiere competencias técnicas y desarrollo de habilidades; le enseña a su familia que el aprendizaje no tiene fecha de caducidad. Ese ejemplo de disciplina es el legado más valioso", señaló Maru Eugenia Castillo, directora nacional de Posgrados y Licenciaturas Ejecutivas de Tecmilenio .

Continuar con estudios superiores representa para muchas familias la oportunidad de romper barreras generacionales y convertirse en el primer referente académico dentro del hogar.

Para Tecmilenio, la formación continua representa un elemento esencial para construir familias más preparadas, adaptables y conscientes de la importancia del aprendizaje como motor de movilidad social y bienestar integral.

En la familia, el valor de un posgrado va mucho más allá de un título profesional; se convierte en una enseñanza cotidiana que inspira a las nuevas generaciones a entender que nunca es tarde para seguir aprendiendo.

Por lo tanto, el aprendizaje se convierte en la mayor inspiración que un padre puede dar a sus hijos. La superación personal, la disciplina y la perseverancia siempre abren nuevas puertas. Nunca es tarde para volver a empezar.