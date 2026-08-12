¡500 pesos por un mango! Turista denuncia cobro excesivo en Playa Hermosa

El sol, la arena y el movimiento habitual de quienes acuden a Playa Hermosa, en Ensenada, quedaron por unos minutos en segundo plano cuando un turista encaró a un vendedor de fruta para reclamarle por un cobro que consideró excesivo.

El motivo de la molestia: 500 pesos por un mango y unas tunas.

El visitante, visiblemente inconforme, explicó que después de reclamar el precio el comerciante habría reducido el cobro a 450 pesos, pero para entonces la fruta ya había sido partida.

Y luego -dijo- le rebajó a 450, pero ya había partido la fruta”, relató.

El turista aseguró que finalmente decidió pagar porque se sintió comprometido al ver que el producto ya había sido preparado.

Me sentí mal no pagar y pagué”, insistió.

Pero el pago no cerró la discusión.

“Toma tu feria”: el vendedor intenta devolver el dinero

La conversación subió de tono hasta que el vendedor tomó el billete y se lo extendió al visitante.

Toma tu feria”, dijo el comerciante.

El turista respondió de inmediato:

Me estabas cobrando 500 pesos”.

El vendedor rechazó que hubiera cometido un abuso y sostuvo que el precio cobrado correspondía a lo establecido.

Carnal, te cobre lo legal”, afirmó.

La respuesta provocó una nueva réplica del visitante.

Tú, me dijiste que querías 500”.

La discusión ya no giraba únicamente alrededor de la fruta, sino sobre lo que cada uno consideraba un cobro justo y sobre la manera en que se había producido la transacción.

Turista encara a vendedor de fruta por cobro excesivo. Captura de video

“No hubo estafa”, sostiene el comerciante

El vendedor se mostró también molesto por el señalamiento y rechazó que hubiera existido una estafa.

En medio del intercambio, el turista reclamó que tampoco pretendía simplemente quedarse con el producto sin pagar.

¿Y la mercancía que me quitaste?”, afirmó el hombre. “No me vas a regresar nada”.

La respuesta del comerciante sorprendió al visitante.

¿Cuál mercancía?”, preguntó.

La que te comiste”, respondió el vendedor.

El turista explicó entonces por qué había decidido pagar pese a considerar excesivo el precio.

Me sentí mal por ti porque ya lo habías picado la fruta”, le comentó.

El vendedor volvió a ofrecerle devolver el dinero.

Toma tu dinero, carnal”.

“¡Oye, 500 pesos por un mango!”

El visitante aclaró que no estaba exigiendo que le regresaran el dinero. Lo que buscaba, explicó, era señalar lo ocurrido y evitar que una situación similar se repitiera.

Te los doy para que no haya bronca”, dijo el vendedor.

Después intentó explicar nuevamente el precio:

El mago te dije: 150, el plato te di lo legal”.

Pero la explicación no convenció al turista.

¡Oye, 500 pesos por un mango!”.

No hagas eso”, respondió el visitante.

Y entonces dejó claro que el problema, para él, no era solamente el dinero.

“La acción es la que no me gusta”

El turista señaló que lo que realmente le molestaba era la conducta que había provocado la discusión.

La acción es la que no me gusta, porque ya nos conocemos por años”.

La referencia a una relación previa con los comerciantes de la zona cambió el tono del reclamo. El visitante explicó que no se trataba de alguien que estuviera llegando por primera vez a Playa Hermosa.

Por eso pidió que, si el vendedor consideraba necesario ofrecer disculpas, lo hiciera también frente a sus compañeros.

El turista insistió en que su intención no era dejar de pagar ni generar un conflicto con los comerciantes.

“No vengo a pagar, raza; vengo a aclarar, raza, porque esa madre no va”.

El llamado del turista a los comerciantes de Playa Hermosa

Finalmente, el visitante pidió al vendedor que no volviera a ocurrir algo similar.

No volverlo hacer”, fue la petición.

Y explicó por qué el episodio le había causado molestia: quienes visitan Playa Hermosa regresan cada año y esperan encontrar condiciones similares a las de ocasiones anteriores.

Porque nosotros somos parte de acá y venimos cada año y pensamos que nos iba a dar el mismo precio”.

La discusión terminó sin que el reclamo se redujera únicamente a los 500 pesos del mango y las tunas.

En Playa Hermosa, Ensenada, el episodio dejó una escena que rápidamente llamó la atención: un turista reclamando un precio que consideró excesivo, un vendedor defendiendo que había cobrado “lo legal” y la insistencia de ambas partes en explicar su versión.

Más allá del monto, el visitante resumió su molestia en una idea: el problema no era solamente cuánto costaba la fruta, sino la acción que, según su percepción, había roto la confianza entre un cliente que asegura regresar cada año y un comerciante al que dijo conocer desde hace tiempo.