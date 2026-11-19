Un hombre que aparentemente se encontraba drogado fue rescatado por policías municipales del interior de una alcantarilla en Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos se registraron luego de que la corporación policiaca recibió al 911 el reporte de gritos que provenían de la zona de drenaje.

Efectivos municipales con el apoyo de la División de Drones y elementos de Protección Civil localizaron al sujeto que se encontraba atrapado en una alcantarilla.

Eleodoro “N”, de 47 años Foto: Especial

La movilización comenzó en el cruce de las avenidas Villafranca Villa de las Flores en la colonia Las Villas.

Tras detectar de donde provenían los gritos se solicitó la colaboración de Protección Civil de Guadalupe para rescatar a Eleodoro “N”, de 47 años.

Con una barra de acero se retiró la tapa de la alcantarilla y uno de los uniformados descendió y puso a salvo al sujeto sobre la avenida Eloy Cavazos.

La policía municipal informó que el hombre presentaba aparentes signos de encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia.

Eleodoro “N” fue detenido por alteración al orden público y trasladado ante el juez cívico para el procedimiento correspondiente.