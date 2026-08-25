Corte frena debate de independientes; Grecia Quiroz presiona

El ministro Arístides Guerrero García decidió, de última hora, dejar en lista su proyecto de la acción de inconstitucionalidad 69/2026, en el que plantea la validez de las reformas que limitan la participación de candidatos independientes en la elección de Michoacán, tras protestas y la presencia de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a las afueras de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero se plantaron a un costado de la sede del máximo tribunal, desde antes de las 10:00 horas de ayer lunes, en espera de la viuda de Carlos Manzo, quien llegó 30 minutos después.

La presidenta municipal de Uruapan no ingresó a la Corte, pero sí una comisión de abogados del movimiento, mientras que Quiroz esperó sobre la calle de Pino Suárez.

Esperemos que los ministros puedan revisar muy bien el tema y que realmente no afecten, no al Movimiento Independiente del Sombrero, no a Grecia Quiroz; porque yo lo decía la primera vez que vine, afecta a todos los ciudadanos que quieran organizarse para construir una candidatura independiente.

Grecia Quiroz pide revisar las restricciones a independientes

“Es una limitante que le ponen a los ciudadanos, no a mí; la verdad es que yo no estoy obsesionada con llegar al poder; yo, si las condiciones no se prestan, no se dan, digo, no es algo que me quite el sueño, que me quite mi tranquilidad”, comentó Quiroz durante su espera afuera de la Corte.

Durante la sesión, el ministro ponente de la acción de inconstitucionalidad 69/2026, promovida por Movimiento Ciudadano (MC), anunció que había decidido dejar en lista su resolución.

“Atendiendo a diversas notas que he recibido de mis colegas ministras y ministros, dejaré en lista este asunto”, anunció el ministro Guerrero García.

Ministro deja en lista proyecto sobre candidaturas independientes

En su proyecto, el ministro Guerrero García plantea validar la obligación a las candidaturas independientes a realizar campañas individuales y autónomas, sin campañas conjuntas, propaganda compartida, símbolos comunes o estrategias coordinadas.

*mcam