Pocos mandatarios vendrán a inauguración del Mundial; Sheinbau analiza reunión con rey de España

En la víspera de la inauguración del Mundial 2026 en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anticipó que serán pocos los jefes de Estado que asistan a dicho evento, debido a que muchos líderes han optado por permanecer en sus países para atender asuntos internos y prioridades de gobierno.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que, aunque México recibirá a representantes de diversas naciones durante la justa deportiva, la asistencia de presidentes y primeros ministros será limitada por razones políticas y administrativas en cada país.

Por otro lado, uno de los visitantes de mayor relevancia confirmados hasta el momento es el rey de España, Felipe VI, quien viajará a Guadalajara, Jalisco, para presenciar el encuentro entre las selecciones de España y Uruguay durante la fase de grupos del Mundial.

Cabe mencionar que la visita fue comunicada oficialmente mediante una carta enviada a la presidenta mexicana, en respuesta a una invitación formulada meses atrás por el gobierno de México.

Uno de los visitantes de mayor relevancia confirmados hasta el momento es el rey de España, Felipe VI, quien viajará a Guadalajara. AFP

Sheinbaum analiza reunión con el rey de España

En este tenor, la jefa de Estado apuntó que aún analiza la posibilidad de sostener una reunión con el monarca español durante su estancia en el territorio nacional, sin embargo, indicó que la decisión dependerá de la agenda que finalmente se construya en coordinación con la embajada mexicana en España y con las autoridades correspondientes.

Es necesario precisar que de darse la reunión esta tendría una carga simbólica importante para la relación bilateral, pues en los últimos años, México y España han atravesado momentos de tensión diplomática derivados del debate sobre la Conquista y la petición mexicana de un reconocimiento histórico por los abusos cometidos durante el periodo colonial.

No obstante, ambas naciones han mostrado recientemente señales de acercamiento institucional y económico al impulsar una agenda de cooperación enfocada en comercio, inversión y desarrollo tecnológico, en un intento por fortalecer los vínculos entre ambos países.