Semar destruye más de 218 mil plantas de mariguana en Nayarit
La Semar destruyó 218 mil 400 plantas de mariguana en 10 plantíos ubicados en una zona serrana de La Yesca, Nayarit, durante labores de vigilancia.
Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizaron y destruyeron 10 plantíos de mariguana durante recorridos de vigilancia realizados en una zona del municipio de La Yesca, Nayarit.
Las acciones formaron parte de los operativos permanentes contra la producción de drogas que desarrolla personal naval, en coordinación con otras instituciones de seguridad.
Durante patrullajes terrestres de disuasión y reconocimiento, los efectivos ubicaron diferentes extensiones de terreno utilizadas para el cultivo de cannabis. En conjunto, los sembradíos ocupaban una superficie aproximada de 35 mil 800 metros cuadrados.
Tras realizar la inspección de los predios, las autoridades contabilizaron alrededor de 218 mil 400 plantas de mariguana, las cuales fueron destruidas en el lugar para impedir que fueran cosechadas y posteriormente utilizadas en la producción y distribución de droga.
Los plantíos se encontraban en inmediaciones de La Yesca, municipio caracterizado por su extensa zona serrana y terrenos de difícil acceso.
La Secretaría de Marina informó que estas operaciones forman parte de la estrategia para detectar, asegurar y eliminar cultivos ilícitos en diferentes regiones del país.
La dependencia naval señaló que mantiene el despliegue y capacitación de su personal para efectuar labores de localización y destrucción de sembradíos utilizados para la producción de enervantes, además de reforzar las tareas de vigilancia en zonas identificadas como susceptibles para este tipo de actividades ilícitas.