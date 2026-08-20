Semar destruye más de 218 mil plantas de mariguana en Nayarit

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizaron y destruyeron 10 plantíos de mariguana durante recorridos de vigilancia realizados en una zona del municipio de La Yesca, Nayarit.

Excélsior / Semar

Las acciones formaron parte de los operativos permanentes contra la producción de drogas que desarrolla personal naval, en coordinación con otras instituciones de seguridad.

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Durante patrullajes terrestres de disuasión y reconocimiento, los efectivos ubicaron diferentes extensiones de terreno utilizadas para el cultivo de cannabis. En conjunto, los sembradíos ocupaban una superficie aproximada de 35 mil 800 metros cuadrados.

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Tras realizar la inspección de los predios, las autoridades contabilizaron alrededor de 218 mil 400 plantas de mariguana, las cuales fueron destruidas en el lugar para impedir que fueran cosechadas y posteriormente utilizadas en la producción y distribución de droga.

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Los plantíos se encontraban en inmediaciones de La Yesca, municipio caracterizado por su extensa zona serrana y terrenos de difícil acceso.

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La Secretaría de Marina informó que estas operaciones forman parte de la estrategia para detectar, asegurar y eliminar cultivos ilícitos en diferentes regiones del país.

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La dependencia naval señaló que mantiene el despliegue y capacitación de su personal para efectuar labores de localización y destrucción de sembradíos utilizados para la producción de enervantes, además de reforzar las tareas de vigilancia en zonas identificadas como susceptibles para este tipo de actividades ilícitas.