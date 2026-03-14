Pipa de gas cae a un barranco y desata peligro en la carretera Tehuacán-Huajuapan | VIDEO

Un grave accidente se registró este viernes 13 de marzo en la carretera Tehuacán–Huajuapan de León, donde una pipa de gas cayó a un barranco. El hecho ocurrió en una zona conocida por sus curvas pronunciadas.

En un video de aproximadamente 22 segundos, difundido en redes sociales, se observa cómo la unidad pierde el control al llegar a una curva: el conductor aparentemente se quedó dormido, se distrajo o la pipa se quedó sin frenos, lo que provocó que siguiera de frente hasta precipitarse al barranco.

El automovilista que grabó el accidente se detuvo inmediatamente para auxiliar a los afectados, aunque la grabación se corta en ese momento y no muestra el desenlace.

Hasta ahora, ni la empresa propietaria de la pipa ni las autoridades competentes han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Se desconocen las condiciones mecánicas de la unidad, las causas exactas del accidente y si hubo personas lesionadas.

Accidentes de pipas en México en el último año

En el último año, México ha vivido una serie de accidentes relacionados con pipas de gas LP y combustibles que han dejado un saldo de víctimas mortales, heridos y daños materiales de gran magnitud. Estos hechos han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades y carreteras frente al transporte de materiales peligrosos, así como la necesidad de reforzar las regulaciones y protocolos de seguridad.

El caso más impactante ocurrió en septiembre de 2025 en Iztapalapa, Ciudad de México. Una pipa cargada con gas LP volcó en la calzada Zaragoza, bajo el Puente de la Concordia. El derrame generó una nube de combustible que minutos después explotó, provocando una tragedia que dejó al menos 20 muertos y más de 90 heridos. El fuego alcanzó viviendas, comercios y vehículos, convirtiendo la zona en un escenario de devastación. La investigación reveló que la empresa responsable acumulaba antecedentes de irregularidades, lo que desató indignación social y exigencias de sanciones ejemplares.

En Puebla, una pipa volcó en la autopista México-Puebla, generando un incendio que paralizó la circulación durante horas y dejó varios lesionados. En el Estado de México, otra unidad se accidentó en la carretera México-Querétaro, provocando una explosión que afectó viviendas cercanas y causó la muerte de al menos tres personas. En Veracruz, un choque múltiple en el que participó una pipa de gasolina derivó en un incendio que consumió varios vehículos y dejó víctimas mortales.

Las pipas circulan diariamente por carreteras y zonas urbanas sin que exista un control estricto sobre su mantenimiento, la capacitación de los choferes o las condiciones de seguridad de las empresas que las operan.

¿Es necesario un documento especial para manejar una pipa de gas en México?

El transporte de materiales peligrosos en México está regulado por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y por el Reglamento de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. Estas normas establecen que los conductores de pipas que trasladan gas LP, gasolina, químicos inflamables o residuos tóxicos deben contar con la Licencia Federal tipo E, la cual se obtiene únicamente tras acreditar experiencia previa y aprobar un curso especializado.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) es la autoridad encargada de expedir esta licencia y supervisar la capacitación. El programa de formación incluye módulos sobre normatividad, seguridad vial, manejo de emergencias y cuidado ambiental. El curso tiene una duración aproximada de 30 horas y busca profesionalizar a los choferes para reducir riesgos en carretera.

Capacitación obligatoria para conductores de pipas de materiales peligrosos

Para acceder a la licencia, los aspirantes deben demostrar al menos dos años de experiencia en transporte de carga con una licencia federal vigente tipo B o C. Posteriormente, deben aprobar el curso integral de capacitación, que combina teoría y práctica sobre:

Regulación nacional e internacional en transporte de materiales peligrosos.

Protocolos de seguridad en carga, descarga y traslado.

Procedimientos de respuesta ante fugas, incendios o explosiones.

Normas de protección ambiental y prevención de riesgos.

Este proceso busca garantizar que los conductores estén preparados para enfrentar situaciones críticas y minimizar el impacto de posibles accidentes.