La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 6 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 6 de mayo de 2026 desde la Ciudad de México, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la eliminación de deuda a quienes contrataron créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en Liquidación.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia mañanera, Mónica Fernández Balboa, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, explicó que hay 13 mil 404 mujeres con créditos que no han podido pagar la mayoría se encuentran en cartera vencida, las cuales serán condonadas o tendrán una reducción de pagos.

La funcionaria agregó que el objetivo de esta medida es brindar soluciones definitivas además de las mujeres a pequeños productores con créditos impagables.

Mañanera Sheinbaum hoy 6 de mayo de 2025 EN VIVO

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fdm