Pide Citlali Calixto una renovación sin ruptura en Acapulco

Acapulco.- Ante la coyuntura financiera y política que atraviesa Acapulco, la diputada local de Morena, Citlali Calixto sostuvo que el municipio requiere una “renovación sin ruptura” que priorice la atención a las necesidades básicas de la población por encima de cualquier coyuntura presupuestal o contienda política.

“Mi postura es sumar esfuerzos para que la transformación se sienta en la vida cotidiana de Acapulco, servicios públicos que funcionen, comunidades limpias y seguras, acceso a la cultura y oportunidades de trabajo”, subrayó la diputada.

Respecto a la suspensión de la décimo octava edición del Festival Internacional “La Nao”, Calixto expresó su preocupación por el impacto en la comunidad artística y solicitó establecer rutas públicas de solución.

“La cancelación de “La Nao” me preocupa porque Acapulco pierde un espacio de encuentro, una plataforma para sus artistas y una oportunidad de compartir nuestra historia con el mundo. La cultura también es bienestar, dejarla para después es dejar atrás a una parte de nuestro pueblo”, aseveró.

Ante esta situación, instó a abrir una mesa de diálogo con creadores, instituciones y sectores económicos para evaluar alternativas.

En materia presupuestal, la congresista respaldó las medidas de austeridad, siempre que estas no comprometan la entrega de servicios urbanos esenciales ni los derechos de los trabajadores municipales, como el pago de aguinaldos.

“Cada peso que se ahorre en el gobierno debe traducirse en bienestar para Acapulco. La austeridad tiene sentido cuando mejora la capacidad de servir al pueblo”, puntualizó.

“Me registré porque quiero seguir sirviendo a Acapulco y contribuir a la organización de nuestro movimiento... Me conduciré con respeto hacia mis compañeras y compañeros, sin descalificaciones y con disposición para colaborar”, concluyó Calixto.