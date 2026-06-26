Cruz Pérez Cuéllar busca replicar modelo Juárez en Chihuahua

Tras formalizar su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que buscará llevar al ámbito estatal la experiencia de gobierno que, afirmó, dio resultados en la frontera norte.

Hay un reto muy grande, que queremos abordar de manera personal, de manera profesional, pero también políticamente y en respaldo a la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, es un reto centrado en cómo se enfrenta el desafío de la seguridad”.

En entrevista con Ivonne Melgar para Imagen Radio, Pérez Cuéllar atribuyó los avances en seguridad a una estrategia basada en tres ejes: el fortalecimiento de la policía municipal, la coordinación con el gobierno de México —incluyendo al Ejército y la Guardia Nacional— y la incorporación de tecnología.

En cuanto a su visión para Chihuahua, consideró que la entidad ha sido gobernada con una visión centralista que no responde a la diversidad industrial, agrícola, ganadera y forestal del estado.

Asimismo, sostuvo que uno de los principales problemas ha sido el distanciamiento entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Afirmó que esa falta de coordinación ha frenado proyectos y programas federales en la entidad.

“Desde que el licenciado López Obrador llegó, el gobierno de Chihuahua ha estado divorciado del Gobierno de México, y eso es una torpeza imperdonable”, dijo.

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