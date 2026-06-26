Ana Patricia Peralta, de Cancún a la defensa de la transformación en todo Quintana Roo

Ana Patricia Peralta, presidenta municipal con licencia de Benito Juárez, municipio donde se ubica la ciudad de Cancún, realizó su registro para encabezar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, bajo el compromiso de defender la honestidad y a la gente.

“Hoy, Quintana Roo tiene rumbo, tiene proyecto y tiene resultados. Por eso, lo que está en juego es defender lo logrado. Quintana Roo no necesita retrocesos, no necesita improvisaciones, Quintana Roo necesita unidad y convicción para defender lo construido y continuidad para consolidar la transformación”, expresó luego de su registro.

Peralta de la Peña se perfila para participar en la encuesta de la cual saldrá el coordinador de los trabajos internos de Morena en la entidad y eventualmente pasar a ser la candidata para la gubernatura que se disputará en 2027.

La alcaldesa con licencia hizo un compromiso público para en este período de contienda política interna actuar con responsabilidad para no realizar ataques a sus compañeros contendientes, pues comentó que el golpeteo al interior del partido, sólo perjudica a Morena.

“Yo creo que hay que hacer un llamado a la unidad, de todas las compañeras y compañeros, de no golpearnos entre nosotros, porque solamente lastimamos al movimiento, entonces, de mi parte nunca va a haber un ataque hacia nadie, ni siquiera por al ladito”, manifestó.

Ana Patricia Peralta dijo que una de sus principales cartas de presentación es que siempre ha trabajado con rectitud en defensa del bienestar de la población y a favor de la soberanía nacional.

“Soy una persona que siempre trabaja bajo la legalidad, soy impecable, no hay una barda pintada mía en el municipio, ni durante el proceso, ni ahorita, no hay espectaculares, soy una mujer de trabajo, de mucho compromiso con mi tierra”, indicó.