Pensión del Bienestar: ¿quién cobra, cuánto recibe y cómo va el calendario de pagos?

La dispersión de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026 ya está en marcha, con depósitos directos a millones de derechohabientes a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Bienestar, el pago de este bimestre comenzó el 1 de septiembre y continuará hasta el 25 de septiembre, y la fecha de depósito se determina de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿Quiénes reciben el pago?

Hoy, martes 15 de septiembre de 2026, el pago de la Pensión del Bienestar corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra M.

Entre los principales programas que realizan su dispersión durante este periodo se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el programa de Madres Trabajadoras.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a las personas de 65 años o más y constituye una pensión no contributiva otorgada por el gobierno de México.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de 60 a 64 años. Durante 2026, el programa beneficia a más de tres millones de mujeres en el país.

En el caso de las personas con discapacidad, el programa contempla a personas con discapacidad permanente que cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar. Al llegar a los 65 años, pueden incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

La Secretaría de Bienestar confirmó durante 2026 que la Pensión para Adultos Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el monto establecido es de 3 mil 300 pesos bimestrales.

¿Cómo funciona el calendario de septiembre?

La Secretaría de Bienestar estableció que los depósitos del bimestre septiembre-octubre se realizan entre el 1 y el 25 de septiembre de 2026. El pago no se deposita el mismo día para todas las personas.

La dependencia utiliza como criterio la primera letra del apellido del derechohabiente, por lo que cada beneficiario debe identificar en el calendario oficial el día que corresponde a su inicial.

La dispersión se realiza directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que los beneficiarios no necesitan acudir a una oficina de la Secretaría de Bienestar para recibir el recurso.