Pausan aspiraciones y cierran filas en torno a Rafa Marín en Cancún

Aspirantes a la coordinación municipal de Morena y más de un centenar de fundadores acuerdan un frente de unidad para respaldar al líder fundador del movimiento.

Diversos aspirantes a la coordinación de Morena en Cancún decidieron retirar sus aspiraciones en el proceso interno para sumarse en bloque a Rafael Marín, consolidando un frente de unidad con amplio peso político en el principal municipio de Quintana Roo.

El acuerdo, considerado estratégico dentro del reacomodo partidista local, respalda el perfil de Marín, quien no solo es reconocido como el fundador del movimiento en la entidad y un operador histórico de la Cuarta Transformación, sino que encabeza las preferencias ciudadanas en las mediciones locales.

Para concretar esta suma de voluntades, figuras de primera línea que mantenían aspiraciones pausaron sus registros. Entre quienes cerraron filas se encuentran la senadora Anahí González, el diputado federal Humberto Aldana y los legisladores locales Alberto Batun, Andrea González Loría y Ricardo Velazco; perfiles con la particularidad de haber presidido todos el comité estatal de Morena en distintos momentos. A este acuerdo se sumó también el respaldo explícito de un centenar de militantes fundadores del partido.

De acuerdo con los liderazgos participantes, el consenso busca erradicar divisiones internas y asegurar que la conducción del partido en el corazón económico del estado recaiga en las bases que dieron origen a la fuerza política.

Al fijar postura sobre el acuerdo, el diputado local Ricardo Velazco destacó que la decisión de hacerse a un lado responde a la legitimidad y arraigo que Marín mantiene ante la ciudadanía: «Saben de primera mano que es un hombre honesto, de resultados, con arraigo por su tierra y convencido de los valores de la 4T», subrayó.

Con este bloque unitario, la estructura fundadora de Morena apunta a asegurar la competitividad electoral en Cancún y frenar la salida de cuadros hacia otras fuerzas políticas, promoviendo una candidatura surgida del consenso y la disciplina partidista.