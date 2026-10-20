Interno es asesinado a golpes en anexo; tenía 30 años

Seis integrantes de un centro de rehabilitación fueron detenidos por presuntamente golpear hasta la muerte a un hombre de 30 años al interior de un anexo ubicado en la colonia Xochimilco, en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados este martes, luego de que la víctima fuera trasladada en un automóvil Volkswagen Jetta dorado a las instalaciones de la Cruz Verde Santa Cruz. Al revisarlo, el personal médico confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, el hombre habría sufrido una agresión física dentro del establecimiento denominado Pazer Astorga, localizado en la calle Lago de Texcoco, número 142, en dicho sector del municipio.

Tras recibir el reporte sobre el ingreso de la víctima, las autoridades comenzaron las indagatorias para establecer qué había ocurrido y quiénes estarían involucrados en la agresión.

Mientras se notificaba el caso a la central de radio, las personas que habían llevado al hombre a la unidad médica abandonaron el sitio con el cuerpo y posteriormente se dirigieron al Hospital Universitario.

La movilización de los elementos municipales permitió ubicar a seis personas presuntamente relacionadas con los hechos, quienes fueron detenidas para ser puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Los presuntos responsables fueron identificados como Leopoldo Caleb "N", de 29 años de edad; Javier "N", de 24; Jovani Yair, de 19; Luis Armando, de 22; José Antonio, de 28, y Alan Jehu, de 25.

Durante las acciones policiales también fue asegurado el Volkswagen Jetta dorado que habría sido utilizado para trasladar al hombre, con el propósito de que pueda ser considerado como parte de las investigaciones.

La víctima, que presentaba lesiones en el abdomen, región lumbar y rodillas, no ha sido identificada oficialmente por las autoridades. Tampoco se han precisado las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión dentro del centro de rehabilitación.

El caso quedó en manos de las instancias investigadoras, que deberán determinar cómo sucedieron los hechos, establecer la participación de cada uno de los detenidos y esclarecer las causas de la muerte.

La información disponible hasta ahora no detalla cuánto tiempo llevaba la víctima internada en el establecimiento ni si existían antecedentes de agresiones en el lugar.

La muerte del hombre ocurrió en circunstancias que deberán ser esclarecidas mediante las diligencias correspondientes, incluidos los dictámenes periciales que permitan determinar las lesiones que presentaba y establecer si estas provocaron su fallecimiento.

Por ahora, los seis detenidos permanecen señalados por su presunta relación con el caso, sin que se haya informado sobre una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.