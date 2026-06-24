Partido Verde formaliza registros para coordinaciones estatales en cinco entidades

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) formalizó el registro de sus aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para los estados de Guerrero, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Este proceso se realiza en coalición con Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Durante las primeras jornadas de inscripción, la senadora Karen Castrejón se registró por Guerrero, bajo un compromiso de unidad y trabajo por la entidad. Por su parte, la diputada local Genny López Valenzuela hizo lo propio por Aguascalientes, anunciando recorridos comunitarios para construir una agenda cercana a la ciudadanía.

En Baja California, Jorge Ramos Hernández oficializó su aspiración arropado por liderazgos clave como Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral del PVEM, y Fausto Gallardo García, secretario general local del partido. A la lista de registros se sumaron formalmente Andrés Fernández del Valle Laisequilla, por Campeche, y Jesús Alberto Alvarado Aragón, por Baja California Sur.

El acto político contó con el respaldo de la cúpula del Partido Verde, destacando la presencia de Manuel Velasco Coello, coordinador en el Senado; Carlos Puente Salas, coordinador en la Cámara de Diputados; y José Couttolenc, dirigente en el Estado de México, entre otros miembros del Consejo Político Nacional.

En el marco de este anuncio, los aspirantes ecologistas expresaron su reconocimiento a las dirigencias de sus partidos aliados, extendiendo el agradecimiento a la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, y al liderazgo del PT, encabezado por Alberto Anaya Gutiérrez.

Finalmente, la dirigencia del Partido Verde reiteró su compromiso de mantener una labor permanente y de organización en beneficio de las familias mexicanas, asegurando que continuarán trabajando en estrecha unidad junto a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar el proyecto de nación.