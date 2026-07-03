Beatriz Mojica propone cablebús, vivienda y nuevas rutas turísticas para Acapulco

Prestadores de servicios turísticos, informadores de hoteles y asesores de hospedaje mantuvieron una reunión de trabajo con la consejera nacional de Morena y senadora con licencia, Beatriz Mojica Morga. El encuentro, convocado por el exsecretario de Turismo estatal, Santos Ramírez Cuevas, sirvió como espacio para que los trabajadores del sector expusieran las problemáticas y rezagos que enfrentan diariamente.

Durante la reunión, los líderes del sector compartieron las demandas más apremiantes de sus gremios. Fernando Zárate, secretario general de Informadores de Hoteles de Acapulco, solicitó la instalación de módulos turísticos fijos para protegerse del clima y facilitar su localización por parte de los visitantes. Por su parte, Jesús Santiago Flores, secretario de Asesores de Acapulco, denunció la falta de prestaciones básicas, salud y sueldos fijos, alertando sobre la situación de compañeros de avanzada edad que carecen de una pensión. Asimismo, Pedro Falcón, presidente de la Alianza Nacional de Agencias de Viajes, señaló la vulnerabilidad económica que padecen durante la temporada baja de septiembre y octubre. Compromisos y Proyectos Estratégicos

Al reconocer que este sector representa "la primera cara" que reciben los turistas, Beatriz Mojica Morga respaldó la dignificación de su labor y planteó una estrategia integral de vivienda, conectividad y turismo para el puerto. En materia de desarrollo social, la senadora con licencia colocó el acceso a la vivienda como una prioridad de inversión para repoblar el centro y el anfiteatro de Acapulco, detalló la existencia de esquemas accesibles fuera de Infonavit que permiten adquirir un hogar mediante mensualidades de 3 mil pesos, un esquema similar al pago de una renta.

En cuanto a la infraestructura y movilidad urbana, adelantó el proyecto de construcción de un Cablebús que conectará la zona de Renacimiento con el centro en un trayecto de solo 20 minutos, funcionando tanto como transporte eficiente para los locales como un nuevo atractivo turístico. A la par de esta obra, planteó la conexión de la carretera Toluca-Ixtapan de la Sal con la Autopista del Sol para facilitar la llegada de visitantes. Finalmente, para mitigar la falta de ingresos en los meses más críticos, propuso la creación de nuevas fechas e hitos turísticos, sugiriendo la realización de un festival afromexicano entre septiembre y octubre.

Como parte de la estrategia de diversificación, Mojica Morga llamó a rescatar sitios históricos clave como el Fuerte de San Diego, la Casa de Benito Juárez y la Hacienda de La Providencia. "Yo tengo el sueño de que Acapulco no sea una sola costera. Aspiremos a que tengamos muchas costeras", concluyó.