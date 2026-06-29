Elecciones 2027: INE define modelo de casilla única y arranca preparativos operativos

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado a trazar la ruta rumbo a las elecciones federales y locales de 2027. Tras concluir el registro de los nuevos partidos políticos nacionales, el organismo electoral tomó las primeras decisiones operativas clave para garantizar la logística de la próxima jornada electoral concurrente.

La Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó los lineamientos maestros que definirán cómo votarán las y los mexicanos en un proceso donde se renovará por completo la Cámara de Diputados, además de diversas gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.

¿Cómo será la casilla única en las elecciones de 2027?

Con el objetivo de unificar esfuerzos y optimizar los recursos en los estados donde coincidan elecciones federales y locales, la comisión avaló el modelo de casilla única.

El secretario técnico de la comisión detalló que la aprobación temprana de este modelo responde a una estrategia de previsión. Se busca que las juntas distritales conozcan con suficiente anticipación el funcionamiento operativo de las casillas. De este modo, las autoridades electorales podrán iniciar los trabajos preparatorios antes del arranque formal del proceso electoral, el cual está programado para la primera semana de septiembre.

Casillas especiales: Se mantiene el límite de boletas

Otro de los puntos clave aprobados por el INE de cara a 2027 es la regulación de las casillas especiales, aquellos espacios destinados a las personas que se encuentran fuera de su sección electoral el día de la jornada.

La comisión determinó mantener en mil el número de boletas que se entregarán en estas casillas por cada cargo de elección popular. Esta medida busca balancear la alta demanda de los votantes en tránsito con el control y la seguridad de los paquetes electorales.

¿Qué se elegirá en los comicios de 2027?

Las elecciones de 2027 serán de carácter concurrente, lo que significa que se celebrarán votaciones tanto a nivel federal como local. Entre los cargos a elegir se encuentran:

Diputaciones federales: Renovación total de la Cámara de Diputados.

Renovación total de la Cámara de Diputados. Gubernaturas: Relevos en los poderes ejecutivos de diversas entidades federativas.

Relevos en los poderes ejecutivos de diversas entidades federativas. Congresos locales: Nuevos legisladores en los estados correspondientes.

Nuevos legisladores en los estados correspondientes. Ayuntamientos: Renovación de alcaldías y presidencias municipales.

Con estos primeros acuerdos, el INE da el banderazo de salida a la maquinaria organizativa para asegurar la estabilidad del próximo ejercicio democrático en México.