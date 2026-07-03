El Tecnológico de Monterrey reconoce a Nesim Issa Tafich por su impacto en la Comarca Lagunera

En el panorama económico del norte del país, la consolidación de proyectos industriales con sentido humano se ha convertido en el eje de la transformación regional. Bajo esta premisa, el Tecnológico de Monterrey, campus Laguna, otorgó el Premio al Mérito EXATEC 2026 al empresario Nesim Issa Tafich, un reconocimiento que, desde 2013, distingue a los egresados cuya trayectoria profesional genera un impacto ético, positivo y directo en sus comunidades.

Más allá del galardón académico, el nombramiento pone bajo los reflectores el papel de Nesim Issa Tafich como uno de los líderes empresariales más influyentes de la Comarca Lagunera. Al frente de Grupo SIMSA, conglomerado que dirige y ha expandido a nivel nacional junto a su hermano Salomón Issa Tafich, el empresario ha convertido a la organización en un pilar económico fundamental para la región.

Bajo la premisa de que el desarrollo humano es el eje rector del éxito corporativo, el liderazgo del empresario ha consolidado a Grupo SIMSA como un gigante de la empleabilidad, generando más de 9 mil empleos directos en todo el territorio nacional. De esa fuerza laboral, 4 mil puestos de trabajo se concentran estratégicamente en la Comarca Lagunera, blindando la economía local y detonando el crecimiento de las familias de la región.

“Porque al final, lo que realmente trasciende no son los cargos ni los títulos; lo que permanece es la forma en la que tratamos a las personas, la confianza que somos capaces de construir y el impacto positivo que dejamos en nuestra comunidad”, reflexionó Issa Tafich al recibir la presea, sintetizando la visión que ha guiado su gestión al frente del grupo.

Filantropía y arraigo local

El liderazgo del galardonado en La Laguna no se limita al ámbito industrial. Su trayectoria destaca por un fuerte vínculo con el tejido social lagunero, a través de alianzas con múltiples organizaciones civiles y fundaciones de la región, entre las que destacan Mentes con Alas, Fundación ALE, la Cruz Roja Mexicana, Teletón, Sonrisa Azul, la Fundación John Langdon Down y el Instituto Helen Keller.

Asimismo, su enfoque en la educación integral se materializa en el proyecto de la Prepa SIMSA SER, una iniciativa que busca igualar las oportunidades de desarrollo para la juventud local. Esta constante labor en beneficio de Torreón y sus alrededores le valió previamente la Medalla de Oro de Ciudadano Distinguido, otorgada por el Ayuntamiento de Torreón.

Respaldo institucional

El acto protocolario contó con la presencia de figuras clave del ámbito académico y de la sociedad civil organizada, como el Dr. Agustín Mateo Arredondo Corrales (vicepresidente de la Región Noroeste del Tecnológico de Monterrey), el Lic. Agustín Hernández Castro (director general del campus Laguna) y el Arq. Luis Ernesto Gómez Herrera (vicepresidente del Consejo de Educación y Tecnología de La Laguna A.C. —ETLAC—).

Como cierre del homenaje, Issa Tafich develó su placa en el Mural del Premio al Mérito EXATEC Laguna, inscribiendo su nombre en la lista de líderes históricos que han marcado el rumbo económico y social de la comarca.

Al finalizar el encuentro, el empresario reiteró el fuerte vínculo que mantiene con su alma máter y los valores que sostienen su liderazgo:

"Gracias al Tec de Monterrey por este reconocimiento, que valoro enormemente, ya que proviene de una institución que ha formado parte importante de mi vida. Antes que nada, quiero agradecer profundamente a Dios porque, a lo largo de mi vida, he recibido muchas bendiciones: salud, oportunidades, estudios, trabajo y, sobre todo, personas muy valiosas."