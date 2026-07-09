Panificación entra a la IA

La inteligencia artificial será el eje de la feria más importante de la industria de la panificación, repostería, chocolatería, helado y pizza en México, así como en Latinoamérica, la cual se llevará a cabo del 29 de julio al 1 de agosto en el Centro Banamex, en la Ciudad de México. En su edición número 18, el encuentro congregará a más de 250 empresas expositoras nacionales e internacionales que están transformando al sector.

Los organizadores señalaron que, bajo el concepto “Los ingredientes del mañana, hoy”, esta edición pondrá el foco en la aplicación de las nuevas tecnologías para optimizar procesos de producción, personalización, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la toma de decisiones. Además de convertirse en un espacio de innovación, la feria busca generar alianzas comerciales e impulsar el crecimiento de las empresas de la industria.

Innovación aplicada

Entre las principales novedades destaca la llegada por primera vez a México de Business of Baking, programa desarrollado en colaboración con Retail Bakers of America, que ofrecerá herramientas para fortalecer la rentabilidad, el liderazgo y la administración de los negocios. A ello se sumará la Experiencia Inmersiva Cloud, diseñada por el chef británico Graham Mairs, una propuesta multisensorial que combina tecnología, creatividad y gastronomía para mostrar hacia dónde evolucionan las experiencias culinarias.

La agenda también contempla la segunda edición nacional del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, que definirá al representante mexicano para la final internacional en España, además de una nueva edición de Copa Talento, enfocada en impulsar a las nuevas generaciones de panaderos y reposteros. El programa incluirá Bake Next Summit, 16 masterclasses, cursos y demostraciones técnicas impartidas por especialistas nacionales e internacionales.

Por primera vez en México, el programa Business of Baking acercará a empresarios del sector estrategias internacionales para fortalecer sus negocios.

Visión empresarial

Para Amador Méndez, presidente de la Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del Pan, Repostería y Similares (ANPROPAN), la industria atraviesa uno de los momentos de transformación más relevantes de su historia, impulsada por la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías. Afirmó que MEXIPAN 2026 permitirá a empresarios y profesionales conocer de primera mano las herramientas que hoy fortalecen la competitividad y preparan a las empresas para los retos del futuro.

Además de convertirse en un espacio de innovación, la feria busca generar alianzas comerciales e impulsar el crecimiento de las empresas de la industria.

Los asistentes podrán acceder gratuitamente a transporte desde distintos puntos estratégicos de la CDMX, entre ellos las estaciones del metro Auditorio y Cuatro Caminos.

El registro ya está disponible y permitirá consultar el programa de conferencias, competencias, experiencias y actividades que conformarán una edición enfocada en acelerar la innovación dentro de la industria.

Link para el registro: https://mexipan.com.mx/ .