‘Padre Manuel’ da bendiciones a cambio de dinero en Tehuacán, pero, ni cura es

La sotana blanca podía inspirar confianza. El tono de voz, quizá también. Pero detrás de esa apariencia religiosa había una identidad que encendió las alertas en Tehuacán, Puebla: un hombre que recorría calles vestido como sacerdote y que, según los reportes difundidos, ofrecía supuestas bendiciones a cambio de dinero.

Vecinos lo identificaron como el “padre Manuel” y cámaras de vigilancia captaron al hombre mientras caminaba por calles de esta comunidad poblana. Su presencia, que para algunos habitantes pudo parecer inicialmente la de un sacerdote realizando visitas pastorales, terminó generando una advertencia de la Iglesia católica.

La Diócesis de Tehuacán confirmó que el individuo señalado no pertenece a la Iglesia católica y tampoco cuenta con autorización para realizar visitas pastorales o solicitar dinero en nombre de la institución.

La alerta fue difundida también a través de redes sociales, donde se pidió a los habitantes mantenerse atentos y evitar que el hombre ingrese a sus viviendas.

Una sotana, una supuesta bendición y dinero de por medio

La escena pudo parecer cotidiana: un hombre vestido con una sotana blanca recorriendo las calles y presentándose como sacerdote.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes que originaron la alerta, el sujeto habría utilizado esa apariencia para acercarse a los habitantes y ofrecerles bendiciones a cambio de dinero.

El problema no era únicamente la petición de recursos. La Diócesis de Tehuacán señaló que el hombre no forma parte de la Iglesia ni tiene autorización para realizar actividades pastorales en su nombre.

Por ello, la recomendación fue directa: no abrirle la puerta de los domicilios, no permitirle el acceso y reportar su presencia a las autoridades.

La advertencia busca evitar que la vestimenta religiosa sea utilizada como elemento de confianza para conseguir dinero o ingresar a viviendas bajo una identidad que no corresponde.

El falso sacerdote que encendió las alertas en Tehuacán

La Parroquia de San José Obrero y la Diócesis de Tehuacán fueron señaladas como las instituciones que confirmaron que el hombre no es sacerdote ni pertenece a la Iglesia católica.

En redes sociales, Patricia Estrada difundió la advertencia y pidió a los habitantes tomar precauciones ante las visitas del supuesto “padre Manuel”.

La Diócesis reiteró posteriormente que el individuo no está autorizado para realizar visitas pastorales ni pedir dinero en representación de la Iglesia.

Así, lo que comenzó como la presencia de un hombre con sotana por las calles terminó convirtiéndose en una alerta para toda una comunidad.