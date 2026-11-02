Pablo Lemus explica crisis del agua en Jalisco y presenta plan para garantizar su calidad

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, compartió un video en el que explica la problemática del agua que enfrenta la entidad, sus causas y los retos que representa garantizar el suministro de agua de calidad a los hogares.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario reconoció las dudas e inquietudes que ha generado esta situación y aseguró que es responsabilidad de su administración ofrecer respuestas claras sobre las condiciones actuales del sistema de abastecimiento.

En el material audiovisual, Lemus aborda los antecedentes de la problemática hídrica, la dimensión del desafío y la importancia de implementar medidas que permitan atender tanto las necesidades inmediatas como los problemas estructurales relacionados con el suministro.

Asimismo, expone las acciones que su gobierno contempla desarrollar a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva y garantizar que las familias reciban agua de calidad en sus viviendas.

El gobernador reconoció que la situación ha sido complicada para la población y destacó que la paciencia de los ciudadanos representa un compromiso para su administración.

“Sé que no ha sido fácil, tu paciencia me exige concentrar todo mi esfuerzo y los de mi gobierno para asegurar que llegue agua de calidad a tu hogar”, expresó en el mensaje que acompaña la publicación.

Finalmente, Lemus reiteró su compromiso de concentrar los esfuerzos de su gobierno en atender la problemática y avanzar hacia una solución que permita mejorar las condiciones del abastecimiento de agua para la población de Jalisco.