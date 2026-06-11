Embajador de EU felicita a la selección mexicana por triunfo ante Sudáfrica en el Mundial

El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, felicitó a la selección mexicana por su primer triunfo en el Mundial de Futbol frente a su similar de Sudáfrica 2-0.

“¡Felicidades, México! Hoy comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande de la historia. Mientras celebramos el hermoso juego que une a nuestras tres naciones, también celebramos la cooperación, la amistad y el propósito compartido que ayudan a hacer de esta la Copa Mundial más segura y memorable de la historia”, escribió en sus redes sociales.

El embajador asistió este jueves al Estadio Ciudad de México, que albergó por tercera ocasión la Copa del Mundo, luego de los eventos de 1970 y 1986.

“Fue un privilegio estar en este estadio histórico mientras alberga un partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez, convirtiéndose en el primer estadio en el mundo en alcanzar este hito. ¡Que comiencen los juegos!”, señaló.

El representante diplomático de la Administración Trump en nuestro país acudió al llamado coloso de Santa Ursula acompañado de su esposa Alina Johnson.

México, Estados Unidos y Canadá organizan esta justa mundialista que contempla 104 partidos en total, 13 de ellos en nuestro país y cuya final se desarrollará en New Jersey el próximo 19 de julio.