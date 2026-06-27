Ola de calor en México deja 30 muertes y 920 personas afectadas

En la actual temporada de calor, se han registrado 920 casos de personas afectadas en 15 estados de la República Mexicana y 30 defunciones asociadas, lo que equivale a una letalidad de 3.26 por ciento, según el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud (SSA).

El reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica 24, establece que los decesos se debieron a golpes de calor (93.3 por ciento), y deshidratación (6.7 por ciento).

Especial

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Los estados en donde las personas murieron por golpes de calor fueron: Baja California (4), Chiapas (3), Nayarit (3), Tabasco (3), Veracruz (3), Guerrero (2), Oaxaca (2), Baja California Sur (1), Campeche (1), Querétaro (1), Quintana Roo (1), San Luis Potosí (1), Sonora (1), Tamaulipas (1), Yucatán (1); y por deshidratación Baja California (1), y Tabasco (1).

La recomendación es no exponer a las altas temperaturas a la población vulnerable, principalmente menores y adultos mayores, ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, iniciando a partir de este día en Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

El SMN informó que se esperan temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste) y Sonora (noreste y noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Zacatecas, San Luis Potosí (este) y Morelos.