Marea marrón inunda playas y mar de Quintana Roo; invasión récord en el Caribe

CANCÚN.— El incontenible arribo de sargazo a las costas de Quintana Roo ya superó la barrera de las 100 mil toneladas, un nuevo récord histórico para el Caribe mexicano.

De acuerdo con Brandon Mex Martínez, director de Residuos de Manejo Especial del gobierno de Quintana Roo, el sargazo recolectado tanto en mar abierto como en las playas del estado suma hasta el momento 104 mil 700 toneladas.

El sargazo recolectado tanto en mar abierto como en las playas del estado suma hasta el momento 104 mil 700 toneladas. Ernesto Méndez

Destacó que el pronóstico para 2026 es que lleguen al menos 130 mil toneladas, es decir, 35%más que en 2025.

Justamente el año pasado tuvimos la marca de 96 mil toneladas, y tenemos antecedentes de recolección de 40 mil, 50 mil toneladas de sargazo”, indicó.

La marea marrón abarca casi la totalidad de los mil 176 kilómetros de costas del estado de Quintana Roo.

De los 140 puntos que se monitorean a diario, sólo seis sitios están libres de sargazo, ya que únicamente se salva una pequeña porción de la Isla de Holbox, Isla Contoy, Isla Blanca, Banco Chinchorro Norte y Banco Chinchorro Sur.

La marea marrón abarca casi la totalidad de los mil 176 kilómetros de costas del estado de Quintana Roo. Ernesto Méndez

Nuestros municipios, ciudades y playas más afectadas son las de Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, en la zona norte y Mahahual en la zona sur”, señaló.

Brandon Mex Martínez, explicó que este año con la llegada dos meses antes de la macroalga, a partir del 5 de enero, prácticamente se acabó la temporada libre de sargazo en el Caribe mexicano.

Esto qué quiere decir, que ya tenemos el arribo de sargazo todo el año; sabemos que en los primeros meses es una cantidad menor comparada con los picos de mayo, junio, julio y agosto, y posteriormente viene un declive, pero vamos a seguir teniendo el arribo de esta macroalga, aunque en menores cantidades, a nuestras costas”, detalló.

Ojos en el cielo

La Red de Monitoreo del Sargazo y su semáforo de alerta es un esfuerzo que nació hace 11 años desde la sociedad civil en una popular página de Facebook, y que ahora forma parte de las labores que desarrolla el gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Esta iniciativa impulsada por el hidrobiólogo Esteban Amaro, que opera actualmente desde las instalaciones del C-5, utiliza imágenes del sistema satelital Copernicus de la Agencia Espacial Europea, para el rastreo de sargazo a más de nueve mil kilómetros de distancia.

El Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo del Estado de Quintana Roo (Cemas), tiene además acceso a todas las cámaras de seguridad cercanas a las playas, vuelos de drones de alta gama para mapear las costas en tiempo real con el fin de identificar la presencia de la macroalga en aguas someras y trabajo de campo con observación in situ para validar los datos.

Este es el impacto del sargazo. Especial

El producto final es un mapa diario de la acumulación de sargazo en todo el litoral del estado, donde se colocan colores en cada una de las playas, rojo (excesivo), naranja (abundante), amarillo (moderado), verde (bajo), y azul (sin sargazo).

El objetivo de este semáforo es contar con información oportuna que permita a las autoridades de los tres órdenes de gobierno anticipar las acciones de recolección del sargazo mar adentro o en cuanto recale en la costa.

Empezamos en 2015 como un proyecto de investigación, y hemos tenido una gran evolución, al principio sólo hacíamos el monitoreo de 20 puntos, y ahorita ya tenemos 140 puntos; 100 puntos de monitoreo en la zona norte y 40 en la zona sur”, destacó Esteban Amaro, coordinador del Cemas.

Sin descanso

A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Marina (Semar), para recolectar el sargazo antes de que llegue a las playas, la contención de nueve mil metros de barreras físicas colocadas frente a las costas e incontables cuadrillas de trabajadores estatales, municipales y contratados por los hoteles, la macroalga se sigue acumulando con severos impactos para el turismo, la biodiversidad y la salud pública.

No hay buques, sargaceras ni nada que alcance para detener a este monstruo de color marrón que llega al Caribe mexicano desde África occidental debido a las modificaciones en las corrientes, los vientos y los nutrientes que aportan las actividades humanas y el polvo del Sahara, a lo que hora se suma el calentamiento del agua de mar por el fenómeno de El Niño.