Hallan quebranto en programa de alfabetización; Chiapas Puede

TUXTLA GUTIÉRREZ.— La falta de distribución de material didáctico y de pago a las personas alfabetizadas, así como un presunto desvío por 182.5 millones de pesos, entre otras anomalías, fueron detectados por la Auditoría Superior del Estado en el programa Chiapas Puede, correspondiente al ejercicio 2025.

El 14 de julio pasado fue destituido del cargo Sergio David Molina Gómez por el propio gobernador del estado, Eduardo Ramírez, sin aparente motivo; sin embargo, el 27 del mismo mes la fiscalía detuvo a dos altos funcionarios de la dependencia encargada del programa de alfabetización.

Al inicio del gobierno de Eduardo Ramírez, Chiapas Puede fue presentado como un programa modelo.

El plan consistía en reclutar a personas analfabetas para que, una vez por semana, dedicaran una hora a aprender a leer y escribir. Para ello, el compromiso era entregarles hasta 4 mil pesos al cabo de cuatro meses, pero a muchas de estas personas nunca se les pagó.

La Auditoría Superior del Estado informó que entre las anomalías detectadas figura también la falta de distribución de más de dos mil tarjetas a los beneficiarios. Asimismo, se descubrió que muchas personas registradas en el programa ya sabían leer y escribir.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación penal en la que sólo ha detenido a dos personas, mientras que el exdirector general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez, sigue sin ser citado por la autoridad ministerial.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción en el estado, Ana Laura Romero Basurto, afirmó que las observaciones por 182.5 millones de pesos corresponden a inconsistencias en la aplicación del programa y descartó un desvío de recursos. Aseguró que el tema de las tarjetas es un caso aislado.

Sostuvo que lo detectado son omisiones administrativas, como la falta de actas de nacimiento, las cuales deben solventarse.

Finalmente, la funcionaria aseveró que los gastos de Chiapas Puede se fiscalizan en tiempo real, lo que garantiza la transparencia del proceso.