Ola de calor sofoca a 100 millones de personas en Europa; aumentan los muertos

Más de 100 millones de personas en Europa soportan este jueves temperaturas superiores a los 35 ºC en medio de una larga y mortífera ola de calor que, según un instituto científico de España, ha causado más de 200 muertes en ese país.

La canícula ha dejado récords de temperaturas en varios países para un mes de junio. Francia vivió sus dos noches más calurosas jamás registradas y su capital, París, decidió abrir los parques toda la noche para ofrecer un espacio verde a sus sofocados habitantes.

¡La diferencia de temperatura entre la calle y aquí, bajo los árboles, es alucinante!", se sorprende Agathe Chebassier, una joven pintora que se refugió la noche pasada en un parque del noreste de la capital francesa.

El alcalde parisino, Emmanuel Grégoire, informó el jueves de un "aumento de la mortalidad" en la ciudad, donde los termómetros superaron el miércoles los 40 °C por cuarta vez en 150 años.

Francia vivió sus dos noches más calurosas jamás registradas y abrió parques durante toda la noche para aliviar el impacto del calor. AFP

Y el Ministerio de Salud reportó 25 paros cardíacos en 24 horas, frente a los 10 que ocurren habitualmente.

Además, el país lamentó decenas de muertos por ahogamientos de personas que se refrescaban en zonas no habilitadas para el baño o sin vigilancia, además de tres niños fallecidos dentro de vehículos.

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, advirtió que los hospitales de la capital francesa y su área metropolitana están cerca de la "saturación" y anunció la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes.

Sin embargo estará permitida su venta en establecimientos como bares y restaurantes.

Temperatura récord provoca muertes

Un análisis de la AFP en base a las previsiones del servicio meteorológico alemán y las proyecciones de población del Joint Research Center estimó que más de 380 millones de habitantes de Europa, sin incluir Turquía, se expondrán el jueves a temperaturas superiores a 30 ºC.

La ola de calor llevó a récords de temperatura para un mes de junio en Suiza (38ºC) y Reino Unido (36,7 ºC).

El pico de esta histórica ola de calor debería alcanzarse el jueves en Francia y parece haber pasado ya en España, aunque con un coste aparentemente elevado.

El Instituto de Salud Carlos III de Madrid estimó que al menos 212 de los fallecimientos registrados entre el domingo y el miércoles pueden atribuirse a la ola de calor que azotó al país en esos días.

A modo de comparación, en 2025 murieron 98 personas en esos cuatro días.

Estas estimaciones se basan en el sistema "MoMo" (Monitorización de la Mortalidad), que recopila a diario el número de fallecidos en España y calcula la desviación de la mortalidad respecto a la previsible según las series históricas registradas.

Esta potente ola de calor -que afecta a numerosos países europeos- se desató a raíz de una inmensa masa de aire caliente procedente de África situada sobre Europa occidental y comprimida por altas presiones en altura.

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.

En Alemania, se esperan temperaturas que podrían superar los 40 °C y podrían batirse récords absolutos. Por ello, se cancelaron varios eventos al aire libre, como la media maratón de Hamburgo (norte).

Es una pena que (...) no se celebre, pero el calor es una razón de fuerza mayor", consideró Marc Trauth, un estudiante de 24 años que iba a disputar la carrera junto a su tío.

Sindicatos europeos solicitaron a la Unión Europea instaurar pausas obligatorias de hidratación AFP

Pausas de hidratación

En Reino Unido, la alerta roja por "calor extremo", que se emite en muy raras ocasiones, fue prolongada hasta la noche del viernes para Londres y parte del sureste de Inglaterra.

El servicio de ambulancias de Londres informó de un "récord histórico" de 642 intervenciones el miércoles en la capital por emergencias como infartos u otros problemas respiratorios graves.

También se prestó asistencia a un total de 3 mil 600 personas, "afectadas por desmayos, dificultades respiratorias o problemas cardíacos".

El instituto meteorológico de Países Bajos emitió por primera vez una alerta roja por calor que estará vigente el viernes en gran parte del país.

Para tratar de paliar los efectos de estos fenómenos cada vez más frecuentes, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) pidió el jueves a la Unión Europea que instaure pausas de hidratación obligatorias para los trabajadores, como las que disfrutan las selecciones de fútbol en el Mundial.

En Francia, en medio de un debate sobre la falta de sistemas de climatización en las aulas, los sindicatos de docentes llamaron a la huelga contra "unas condiciones de trabajo inaceptables".