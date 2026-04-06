Oaxaca reporta cinco fallecidos por ahogamiento en Semana Santa

OAXACA. Oax.- Cinco personas fallecieron por ahogamiento en distintos cuerpos de agua de Oaxaca durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, confirmó el coordinador Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Manuel Maza Sánchez.

En declaraciones a la prensa, detalló que entre las víctimas está una mujer de 41 años, quien murió tras rescatar a su hijo menor de edad, cuando este fue arrastrado por el alto oleaje en la zona de playa de San Mateo del Mar, en la región el Istmo de Tehuantepec.

En el mismo evento, una adolescente de 17 años murió al pretender auxiliar a la mujer en el rescate del menor, y pasar por alto el riesgo del evento de mar de fondo.

Asimismo, el funcionario reportó el deceso de dos masculinos; uno, en las cascadas de San Miguel del Puerto, en el Sierra Sur, por traumatismo craneoencefálico severo al caer cuando intentó realizar un clavado y, el segundo, por un accidente en lancha en San Miguel Soyaltepec, en la región Cuenca del Papalopan.

En el mismo periodo en San Juan Bautista Jacatepec, un joven murió ahogado en la alberca de un balneario donde acudió acompañado de familiares.

El funcionario exhortó a los bañistas a respetar las banderas rojas, instaladas por la Capitanía de Puerto en las zona costera, cerrando los puertos a todo tipo de navegación menor y actividades recreativas, ya que esta señalización prohíbe ingresar al mar por alto riesgo.