Cuerpo calcinado es hallado en vivienda de Hidalgo; detienen a tres y buscan un prófugo

Un hombre fue encontrado sin vida, con el cuerpo parcialmente calcinado y visibles indicios de violencia, dentro de una vivienda ubicada en la colonia Centro del municipio de Tlanalapa, Hidalgo.

El caso movilizó a corporaciones de seguridad y derivó en la detención de tres integrantes de una familia, mientras una cuarta persona relacionada con el vaso permanece prófugo.

De acuerdo con reportes policiales, la intervención policial ocurrió luego de que un hombre solicitó apoyo a elementos de Seguridad Pública Municipal al informar sobre el hallazgo de un cadáver en un inmueble de la calle Allende, donde reside uno de sus familiares.

Al ingresar al domicilio, los oficiales localizaron el cuerpo de un hombre, conocido entre vecinos con el alias de “Pepe”.

La víctima presentaba quemaduras en gran parte del cuerpo y una lesión en la cabeza, además de rastros de sangre en la zona donde fue encontrada.

Durante la inspección del inmueble, los agentes también detectaron manchas hemáticas y huellas de arrastre en diferentes habitaciones, indicios que forman parte de las investigaciones para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar si la escena fue alterada.

Como resultado del operativo, fueron detenidos tres integrantes de una misma familia, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la carpeta de investigación y continúan con la búsqueda del inquilino de la vivienda, quien presuntamente habría sido la primera persona en encontrar el cuerpo y actualmente se encuentra prófugo o sin ser localizado por las autoridades.